एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर उद्घाटन के इंतजार में, एमरजेंसी से लेकर सर्जरी की सुविधा मिलेगी
सेंटर में एमआरआई, सीटी स्कैन, टीएमटी, होल्टर, आइसोटोप लैब, 2D ईको की सुविधा मरीजों को मिलेगी.
Published : February 16, 2026 at 7:16 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अब उद्घाटन के इंतजार में है. इस साल जनवरी के अंतिम सप्ताह तक दिल के मरीजों का इलाज इस सेंटर में शुरू होना था, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसे अभी तक शुरू नहीं कर पाया.
उत्तर भारत के सरकारी क्षेत्र के एकमात्र एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर में मरीजों को एक ही छत के नीचे दिल का इलाज उपलब्ध करवाने के लिए सेंटर तैयार किया गया है. यह प्रोजेक्ट गहलोत सरकार के समय शुरू हुआ था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन बीते साल जब प्रदेश की भाजपा सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा करने वाली थी, तब इस सेंटर को शुरू करने की बात अस्पताल प्रशासन ने कही थी, लेकिन उसके बाद भी लगभग एक वर्ष बीत गया और दिल के मरीजों का इंतजार भी काफी लंबा हो गया.
दिल का इलाज जरूरी: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि यह सेंटर लगभग बनकर तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इसका उद्घाटन करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सेंटर में अत्याधुनिक आईसीयू की सुविधा मरीज को इस केंद्र पर अलग से मिल सकेगी. डॉ दीपक माहेश्वरी का कहना था कि पिछले कुछ समय से हार्ट से संबंधित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अभी कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस सेंटर को शुरू किया जाए.
यह सुविधा मिलेगी: एसएमएस अस्पताल में बन रहा एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है. इस केंद्र को दो चरणों में बनाया जाएगा. मौजूदा समय में सवाई मानसिंह अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए चार कैथ लैब मौजूद हैं. एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर बनने के बाद कैथ लैब की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी. डॉ माहेश्वरी ने दावा किया है कि पूरे देश में इस तरह का एक्सीलेंस सेंटर अभी तक नहीं बना है. इस सेंटर में एमआरआई, सीटी स्कैन, टीएमटी, होल्टर, आइसोटोप लैब, 2D ईको की सुविधा मरीजों को मिलेगी.