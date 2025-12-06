एक ही छत के नीचे होगा दिल की बीमारियों का इलाज, जनवरी 2026 में शुरू होगा एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर
दो चरणों में बनने वाले एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है.
December 6, 2025
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहा एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर के बनने का इंतजार काफी लंबा हो गया है. गहलोत सरकार के समय शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है. बीते साल जब प्रदेश की भाजपा सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा करने वाली थी, तब इस सेंटर को शुरू करने की बात अस्पताल प्रशासन ने कही थी, लेकिन उसके बाद भी लगभग एक वर्ष बीत गया और दिल के मरीजों का इंतजार भी काफी लंबा हो गया. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इस सेंटर को मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा.
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि इस सेंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इलाज में काम आने वाली मशीनों की खरीद हो गई है. जैसे ही निर्माण कार्य से जुड़ा कार्य पूरा होगा. वैसे ही इस सेंटर को शुरू कर दिया जाएगा. डॉक्टर माहेश्वरी का कहना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक दिल के मरीजों का इलाज इस सेंटर में शुरू हो जाएगा. डॉक्टर माहेश्वरी ने दावा किया है कि पूरे देश में इस तरह का एक्सीलेंस सेंटर अभी तक नहीं बना है.
ये मिलेगी सुविधा: एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर में दिल के मरीजों को एक ही छत के नीचे इलाज मिल सकेगा. इस केंद्र में अलग से एमआरआई, सीटी स्कैन, टीएमटी, होल्टर, आइसोटोप लैब, 2D ईको की सुविधा मरीजों को मिलेगी. इसके अलावा अत्याधुनिक आईसीयू की सुविधा भी मरीज को इस केंद्र पर अलग से मिल सकेगी. डॉ दीपक माहेश्वरी का कहना है कि पिछले कुछ समय से हार्ट से संबंधित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में इस केंद्र के माध्यम से बेहतर इलाज मरीज को मिल सकेगा. एसएमएस अस्पताल में बन रहा एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है. इस केंद्र को दो चरणों में बनाया जाएगा. मौजूदा समय में एसएमएस अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए चार कैथ लैब मौजूद हैं. एक्सीलेंस ऑफ कार्डियक सेंटर बनने के बाद कैथ लैब की संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी.
दवा की सुविधा भी एक जगह: इसके अलावा एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों को राहत देने की तैयारी भी अस्पताल प्रशासन ने कर ली है. डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि धनवंतरी ओपीडी में एक अलग से सेंटर तैयार किया जाएगा. जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे दवा और जांच की सुविधा मिल सकेगी. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनने के बाद मरीजों को दवा के लिए अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा. सभी दवाइयां मरीजों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेंगी. फिलहाल अस्पताल के अलग-अलग स्थानों पर दवाइयों के काउंटर लगे हुए हैं. इसके अलावा पेंशनर्स को मिलने वाली दवा भी इस सेंटर में उपलब्ध होगी.