SPECIAL: त्योहारी सीजन में जनवितरण प्रणाली का बुरा हाल! चीनी के बाद दाल और धोती-साड़ी से भी लाभुक महरूम

SPECIAL: त्योहारी सीजन में जनवितरण प्रणाली का बुरा हाल! चीनी के बाद दाल और धोती-साड़ी से भी लाभुक महरूम
झारखंड में जनवितरण प्रणाली की व्यवस्था से लाभुक परेशान हैं. त्योहार के सीजन में चीनी, दाल और धोती-साड़ी का वितरण बंद है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 15, 2026 at 8:59 PM IST
रांचीः त्योहार के सीजन में जनवितरण प्रणाली का बुरा हाल है. सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सरकारी चीनी के बाद दाल और धोती-साड़ी से भी कार्ड धारक लाभुक वंचित हो गए हैं. ऐसे में चावल, गेहूं और नमक के भरोसे गरीबों का त्योहार मनेगा. सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि अक्टूबर महीने का चावल, गेहूं काफी देर से राशन दुकान तक पहुंचा है. जाहिर है कि ऐसे में उपभोक्ताओं तक पहुंचते-पहुंचते दुर्गा पूजा समाप्त हो जाएगी. इन सबके बीच सरकार ने चीनी के बदले हर महीने एक किलो मिलने वाला नमक सरकारी राशन दुकानों तक भिजवाया है.
ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी रांची के कई सरकारी राशन दुकानों की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की. इस दौरान उपभोक्ता काफी परेशान दिखे. सरकारी राशन के भरोसे परिवार चला रही लाभुक सोनी देवी कहती हैं कि चीनी तो लंबे समय से नहीं मिल रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से दाल भी नदारद है. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि त्योहार में दाल जरूर मिलेगा, लेकिन वह भी नहीं है. त्योहार में चीनी और दाल का खास महत्व है, मगर हम जैसे गरीबों को अब तक नहीं मिल पाया है.
राज्य में हैं लगभग 60 लाख राशन कार्डधारक
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राज्य में करीब 60 लाख (5983918) राशन कार्डधारी हैं, जिन्हें सरकारी राशन दुकानों से हर महीने चावल, गेहूं से लेकर चीनी, दाल और साल में दो बार धोती-साड़ी, लूंगी मुहैया कराने का प्रावधान है. झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्ड धारकों को प्रति माह 1 किलो चना दाल 1 रुपये में देने का प्रावधान किया है, लेकिन आपूर्ति न होने के कारण उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
त्योहार के सीजन में गरीबों की थाली से मिठास गायब
इधर, गरीबों की थाली से त्योहार के समय एक बार फिर मिठास गायब है. राज्य के 8.92 लाख अंत्योदय परिवार को करीब 2 साल से चीनी नहीं मिली है. राज्य सरकार द्वारा इन गरीब परिवार को रियायती दर पर प्रति माह एक किलो चीनी देने का प्रावधान किया है. गरीबों को रियायती दर पर चीनी उपलब्ध कराने में सरकार को भारी-भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है. यूं कहे तो 1 रुपये प्रति किलो चीनी देने के बाद राज्य सरकार बाजार से चीनी खरीदने में 40 से 45 रुपये तक खर्च करती है. उसके बाद गरीबों को आपूर्ति की जाती है.
धोती-साड़ी की भी नहीं हुई आपूर्ति
इधर, त्योहार के मौके पर सरकार के द्वारा सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह योजना चलाई जाती है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को साल में दो बार 10 रुपये प्रति वस्त्र की अनुदानित दर पर कपड़े दिए जाते हैं. प्रत्येक पात्र परिवार को एक साड़ी और एक धोती अथवा लुंगी प्रदान किया जाता है, मगर अब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से आपूर्ति नहीं की गई है.
इस संबंध में सरकारी राशन दुकानदार अजीत कुमार चौधरी कहते हैं कि जब तक सरकार हमें मुहैया नहीं कराएगी, तब तक हम कार्ड धारकों को कैसे दे पाएंगे. उन्होंने कहा कि चीनी का सप्लाई काफी समय से बंद है और दाल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. ऐसे में लाभुक हमसे पूछते रहते हैं और उन्हें बताया जाता है कि अभी नहीं आया है. वहीं कार्ड धारक शिव कुमार गुप्ता कहते हैं कि त्योहार में चीनी और दाल नहीं मिलना दुखद है. लाभुकों को समय पर दाल, चीनी, अनाज व कपड़े मिले सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए.
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