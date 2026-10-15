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SPECIAL: त्योहारी सीजन में जनवितरण प्रणाली का बुरा हाल! चीनी के बाद दाल और धोती-साड़ी से भी लाभुक महरूम

ग्राफिक्स इमेज ( ईटीवी भारत )

रांचीः त्योहार के सीजन में जनवितरण प्रणाली का बुरा हाल है. सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सरकारी चीनी के बाद दाल और धोती-साड़ी से भी कार्ड धारक लाभुक वंचित हो गए हैं. ऐसे में चावल, गेहूं और नमक के भरोसे गरीबों का त्योहार मनेगा. सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि अक्टूबर महीने का चावल, गेहूं काफी देर से राशन दुकान तक पहुंचा है. जाहिर है कि ऐसे में उपभोक्ताओं तक पहुंचते-पहुंचते दुर्गा पूजा समाप्त हो जाएगी. इन सबके बीच सरकार ने चीनी के बदले हर महीने एक किलो मिलने वाला नमक सरकारी राशन दुकानों तक भिजवाया है.

ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी रांची के कई सरकारी राशन दुकानों की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की. इस दौरान उपभोक्ता काफी परेशान दिखे. सरकारी राशन के भरोसे परिवार चला रही लाभुक सोनी देवी कहती हैं कि चीनी तो लंबे समय से नहीं मिल रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से दाल भी नदारद है. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि त्योहार में दाल जरूर मिलेगा, लेकिन वह भी नहीं है. त्योहार में चीनी और दाल का खास महत्व है, मगर हम जैसे गरीबों को अब तक नहीं मिल पाया है.