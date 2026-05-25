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जैसलमेर में खुले में फेंके मृत पशुओं के शव, सोशल मीडिया पर मचा बवाल तो JCB पहुंची डंपिंग यार्ड

नगर परिषद ने गड्ढे खुदवाकर किया पशुओं के शवों का निस्तारण ( ETV Bharat Jaisalmer )