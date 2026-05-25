ETV Bharat / state

जैसलमेर में खुले में फेंके मृत पशुओं के शव, सोशल मीडिया पर मचा बवाल तो JCB पहुंची डंपिंग यार्ड

परिषद आयुक्त ने कहा कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर ठेका समाप्त करने तथा ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई अमल में लाएंगे.

The Municipal Council disposed of animal carcasses by having pits dug.
नगर परिषद ने गड्ढे खुदवाकर किया पशुओं के शवों का निस्तारण (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: शहर के कचरा डम्पिंग यार्ड में मृत गौवंश और अन्य पशुओं के शव खुले में पड़े मिलने पर नगर परिषद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया. घटना का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय गौसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया. वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी फैली तो अधिकारियों ने जांच शुरू की. परिषद ने ठेकेदार को नोटिस दिया. साथ ही ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी.

आयुक्त ने लिया संज्ञान: मृत पशुओं के शव खुले में पड़े होने का मामला सामने आने पर नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह सोढा ने तुरंत हस्तक्षेप किया. संबंधित ठेकेदार गोपाराम निवासी सुवाला (बाड़मेर) को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस में कहा कि मृत पशुओं के वैज्ञानिक एवं नियमानुसार निस्तारण के लिए डम्पिंग यार्ड में पूर्व निर्धारित स्थान और गड्ढों की व्यवस्था करवाई गई थी. इसके बावजूद शव खुले में डालना अनुबंध की शर्तों और नियमों का उल्लंघन है. आयुक्त ने ठेकेदार से तय अवधि में स्पष्टीकरण मांगा. साथ ही चेताया कि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कठोर कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:मकराना में आवारा जानवरों का आतंक: विधायक गैसावत ने नगर परिषद के खिलाफ खोला मोर्चा, दिया धरना

लापरवाही स्वीकार नहीं: परिषद आयुक्त सोढा ने कहा कि मृत पशुओं के निस्तारण में लापरवाही गंभीर विषय है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. ठेकेदार को खुली नीलामी के तहत कार्य आवंटित किया था, लेकिन प्रारंभिक जांच में नियमों की अवहेलना सामने आई है. ठेकेदार से जवाब मांगा है. संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर ठेका समाप्त करने, धरोहर राशि जब्त करने तथा ब्लैकलिस्ट करने जैसी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. परिषद प्रशासन ने संकेत दिए कि परिषद में जमा धरोहर राशि जब्त करने का विकल्प भी विचाराधीन है.

जेसीबी से कराया निस्तारण: असल में मृत पशुओं के उठाव और हड्डी-चमड़ा निस्तारण का काम निजी ठेकेदार को सौंपा था. आरोप है कि तय नियमों की पालना के बजाय मृत पशुओं को खुले में फेंक दिया. इससे आसपास बदबू फैलने लगी. पर्यावरण तथा जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका पैदा हुई. इसका वीडियो सामने आने के बाद परिषद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया. सोशल मीडिया पर मामला उछलने और जनाक्रोश बढ़ने के बाद परिषद की जन स्वास्थ्य शाखा तथा स्वच्छता निरीक्षक की टीम तत्काल डम्पिंग यार्ड पहुंची. जेसीबी से बड़े गड्ढे खुदवा खुले में पड़े मृत पशुओं के शवों को दफनाया ताकि क्षेत्र में दुर्गंध रोकी जा सके एवं संक्रमण की आशंका ना रहे.

पढ़ें: मकराना विधायक ने जताया अनूठा विरोध, समस्या समाधान के लिए गंदे पानी में बैठकर दिया धरना

TAGGED:

MUNICIPAL COUNCIL STRICT ACTION
ANIMAL CARCASSES DUMPED JAISALMER
COUNCIL ISSUES NOTICE TO CONTRACTOR
WARNING TO BLACKLIST THE CONTRACTOR
JAISALMER MUNICIPAL COUNCIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.