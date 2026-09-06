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हमीरपुर में गौशाला के बाहर पड़े मिले गौवंशों के शव; ग्रामीणों का दावा-अव्यवस्था से हुई मौतें

हमीरपुर: मुस्करा विकासखंड के निवादा गांव स्थित गौ आश्रय स्थल के बाहर कई गोवंशों के शव पड़े मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने मौके पर करीब 20 गोवंशों के मृत होने का दावा किया है. वहीं मृत गोवंशों की संख्या को लेकर अधिकारियों के आंकड़े अलग-अलग हैं. बीडीओ ने पांच-छह, जबकि पंचायत सचिव ने 12 गोवंशों के मृत होने की बात कही है. शनिवार को गो संरक्षक दल और विभागीय कर्मचारियों ने मृत गोवंशों की अंत्येष्टि कराई.

राष्ट्रीय गो संरक्षक दल के जिलाध्यक्ष रामधनी और भाजपा मंडल कार्य समिति के सदस्य अजय सिंह चंदेल ने बताया कि शुक्रवार शाम वे ग्रामीणों के साथ राठ-हमीरपुर मार्ग से करीब दो किलोमीटर कीचड़ भरे रास्ते से गौ आश्रय स्थल पहुंचे थे. आरोप है कि वहां कर्मचारी ट्रैक्टर से मृत गोवंशों को घसीटकर बाहर ले जा रहे थे. उन्हें देखकर कर्मचारी ट्रैक्टर खड़ा कर गौशाला में ताला लगाकर चले गए.

ग्रामीणों के अनुसार, आश्रय स्थल के बाहर करीब 20 गोवंशों के शव पड़े थे. ताला बंद होने के कारण वे अंदर नहीं जा सके. बाहर से देखने पर छह-सात गोवंश अंदर भी मृत दिखाई दे रहे थे. ग्रामीणों ने गोवंशों को पर्याप्त चारा-पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि लगातार बारिश से गोशाला परिसर दलदल में तब्दील है और गोवंश दिन-रात कीचड़ में खड़े रहने को मजबूर हैं.

शनिवार को गो संरक्षक दल के जिलाध्यक्ष और ग्रामीणों के साथ एडीओ पंचायत धर्मेंद्र कुमार, पशु चिकित्साधिकारी डॉ. धर्मपाल और पंचायत सचिव रामसेवक मौके पर पहुंचे. मृत गोवंशों की अंत्येष्टि कराई गई.

बीडीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि गोशाला के बाहर पांच-छह गोवंश मृत मिले थे. वहीं, पंचायत सचिव रामसेवक ने बताया कि कुल 12 मृत गोवंशों को दफनाया गया है. कुछ शवों को भस्मानंद इंटर कॉलेज के सामने बने बंद पड़े अटल उपवन अंत्येष्टि स्थल पर शिफ्ट किया गया.

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. भूपेंद्र यादव ने बताया कि संबंधित गौशाला को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है. काफी संख्या में आश्रय स्थल बंद होने से समस्या हुई है. लगातार बारिश से कीचड़ और दलदल की स्थिति बनी है. जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही हैं. जिले में गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर हाल के दिनों में यह दूसरा मामला सामने आया है.