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सरायकेला में बिजली के तारों ने ली हाथी की जान, जांच में जुटा वन विभाग

सरायकेला में एक जंगली हाथी का शव बरामद किया गया है. आशंका जताई जा रही है कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई है.

ELEPHANT BODY RECOVERED
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 12:23 PM IST

2 Min Read
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सरायकेला: जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत तिरुलडीह और सपारूम गांव के जंगल में एक जंगली हाथी का शव बरामद किया गया है. शुरुआती जांच में हाथी की मृत्यु का कारण हाई वोल्टेज बिजली के तारों की चपेट में आना बताया जा रहा है. जैसे ही ग्रामीणों को हाथी की मौत की सूचना मिली, तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए तिरुलडीह पुलिस और वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इलाके में हाथियों का डेरा

ग्रामीणों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से तिरुलडीह और सपारूम के जंगलों में हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा है. इस जंगल के इलाके से गुजरने वाले बिजली के लटकते तार जंगली जानवरों के लिए मौत का जाल बन गए हैं. आशंका है कि इन तारों के संपर्क में आने से हाथी की मौत हो गई.

​पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा मौत का कारण

हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक पुष्टि की जाएगी कि मौत करंट से हुई है या किसी अन्य कारण से. यदि इसमें लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई होगी. सबा अलाम अंसारी, डीएफओ

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ELEPHANT DIES FROM ELECTROCUTION
करंट लगने से हाथी की मौत
सरायकेला में हाथी का शव बरामद
DEAD BODY OF ELEPHANT FOUND
ELEPHANT BODY RECOVERED

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