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लातेहार में जंगली हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग

सांकेतिक तस्वीर ( Etv Bharat )

दरअसल बुधवार की शाम को जंगल में मवेशी चराने वाले चरवाहों ने एक जंगली हाथी को पड़ा हुआ देखा. हाथी को देखकर पहले तो वे लोग डर गए परंतु हाथी के आसपास उठ रही दुर्गंध से वे समझ गए कि हाथी मरा हुआ है. इसके बाद मामले की जानकारी जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों को दी गई. सूचना मिलने के बाद लातेहार डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देश पर वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हो गई. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वन विभाग की टीम ने पाया कि हाथी मरा हुआ है.