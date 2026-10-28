लातेहार में जंगली हाथी की मौत, जांच में जुटा वन विभाग
लातेहार में एक जंगली हाथी का शव मिला है, मौत के कारणों की जांच की जा रही है.
Published : October 28, 2026 at 8:48 PM IST
लातेहारः जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत बिशुनपुर जंगल के चंदा बांध के पास बुधवार की शाम एक जंगली हाथी का शव बरामद हुआ है. हालांकि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी की मौत एक-दो दिन पहले ही हुई है. फिलहाल मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच आरंभ कर दी है.
दरअसल बुधवार की शाम को जंगल में मवेशी चराने वाले चरवाहों ने एक जंगली हाथी को पड़ा हुआ देखा. हाथी को देखकर पहले तो वे लोग डर गए परंतु हाथी के आसपास उठ रही दुर्गंध से वे समझ गए कि हाथी मरा हुआ है. इसके बाद मामले की जानकारी जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों को दी गई. सूचना मिलने के बाद लातेहार डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देश पर वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हो गई. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वन विभाग की टीम ने पाया कि हाथी मरा हुआ है.
गुरुवार को कराया जाएगा पोस्टमार्टम
इधर इस संबंध में लातेहार वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन आरंभ कर दी है. उन्होंने कहा कि शाम हो जाने के कारण अब गुरुवार को हाथी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की मौत कैसे हुई है. उन्होंने कहा कि वन विभाग सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच शुरू की गई है.
एक माह पहले भी गई थी एक हाथी की जान
यहां बताते चलें कि बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों की उपस्थिति लगातार रही है. ग्रामीण इलाकों में हाथियों द्वारा ग्रामीणों की फसल और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जाता रहा है. हाथियों से अपनी फसल के बचाव के लिए एक ग्रामीण द्वारा अपने घर के आसपास बिजली के नंगे तार लगाकर करंट दे दिया गया था. जिसकी चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत भी हो गई थी.
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