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बहराइच नहर में उतराता मिला नर बाघ का शव; वन विभाग ने शुरू की जांच

बहराइच नहर में उतराता मिला नर बाघ का शव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज में नर बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने हसुलिया-बिचपुरी पुल के पास नहर के पानी में एक विशाल नर बाघ का शव उतराता देखा. पानी में बहते बाघ पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो इलाके में सनसनी फैल गई.