बहराइच नहर में उतराता मिला नर बाघ का शव; वन विभाग ने शुरू की जांच
एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ के शव को रस्सियों के सहारे सुरक्षित पानी से बाहर खींचकर निकाला गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 6:53 AM IST
बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज में नर बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने हसुलिया-बिचपुरी पुल के पास नहर के पानी में एक विशाल नर बाघ का शव उतराता देखा. पानी में बहते बाघ पर ग्रामीणों की नजर पड़ी तो इलाके में सनसनी फैल गई.
देखते हीं देखते पुल के दोनों ओर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी मोतीपुर रेंज कार्यालय को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी और वनकर्मियों की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची.
नहर के तेज बहाव को देखते हुए बचाव दल ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ के शव को रस्सियों के सहारे सुरक्षित पानी से बाहर खींचकर निकाला गया.
वन विभाग के अफसरों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश में हैं कि आखिर बाघ की मौत कैसे हुई? फिलहाल, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इससे मौत के कारणों का पता चल सकेगा.
डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि हसुलिया-बिचपुरी पुल के पास नहर से एक नर बाघ का शव बरामद हुआ है. शव को कब्जे में लेकर विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों के पैनल की जांच के बाद ही बाघ की वास्तविक उम्र और मौत की असली वजह साफ हो सकेगी.
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