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गढ़वा के चिनियां प्रखंड के जंगल में मिला हाथी का शव, जांच में जुटा विभाग

नदी में हाथी का शव मिलने से सनसनी ( Etv Bharat )

गढ़वाः जिले के चिनिया जंगल में रहस्यमय हालत में विशालकाय जंगली हाथी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा गया. वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है. इससे पहले भी इस क्षेत्र में एक जंगली हाथी की रहस्यमय मौत हो चुकी है, जिसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है.

इलाके में फैली सनसनी

चिनिया थाना क्षेत्र के चिनिया-बेता मुख्य मार्ग स्थित डोली पत्थर जंगल से सुबह एक जंगली हाथी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से सैकड़ों ग्रामीण हाथी को देखने के लिए जमा हो गए. ग्रामीणों के अनुसार हाथी की मौत लगभग चार से पांच दिन पहले हुई प्रतीत होती है जिसके कारण शव से दुर्गंध निकलने लगा है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना कई दिन पुरानी है.

जानकारी देते डीएफओ एबिन बेनी अब्राहम (Etv Bharat)

हाथी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा

हालांकि हाथी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकों की एक टीम द्वारा हाथी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा तथा आवश्यक नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा. कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

वन विभाग भी टीम कर रही जांच