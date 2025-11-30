ETV Bharat / state

खटीमा: किलपुरा वन रेंज में मिला हाथी के बच्चे का शव, एक माह में दूसरी घटना, विभाग में हड़कंप

किलपुरा वन रेंज में हाथी के बच्चे का शव मिला है. एक माह में खटीमा क्षेत्र में दो हाथी की मौत हो चुकी है.

ELEPHANT DIES IN KHATIMA
किलपुरा वन रेंज में मिला हाथी के बच्चे का शव (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 30, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
खटीमा: तराई पूर्वी वन प्रभाग के किलपुरा वन रेंज के जंगल में हाथी के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मचा गया. बीते एक माह में हाथी के दो बच्चों की मौत का मामला खटीमा इलाके के वन रेंजों में आ चुका है. उक्त सूचना मिलने के बाद तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ, एसडीओ ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. तीन पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा हाथी के बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है. फिलहाल हाथी का बच्चा कैसे मरा? इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

तराई पूर्वी वन विभाग के खटीमा स्थित किलपुरा वन रेंज में हाथी का बच्चा मृत मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. सूचना पर डीएफओ समेत अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण करने के बाद जांच शुरू कर दी है. इससे पूर्व बीस दिन पहले भी खटीमा रेंज के चकरपुर जंगल में भी पांच माह का हाथी का बच्चा मृत मिला था. एक माह में दो हाथी के बच्चे की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

पूरे मामले के अनुसार, शनिवार को किलपुरा रेंजर मनोज कुमार पांडे के निर्देश पर वन विभाग की टीम जंगल में गश्त पर थी. इसी बीच पश्चिमी किलपुरा द्वितीय में मृत हाथी का बच्चा दिखाई दिया. जिसकी सूचना टीम ने रेंजर मनोज कुमार पांडे को दी. रेंजर पांडे ने उच्चाधिकारियों को हाथी के मृत मिलने की सूचना दी. तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने घटनास्थल पर पहुंच जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. जबकि एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि मृत हाथी नर है. जिसकी उम्र 4 साल के लगभग है. प्रथम दृष्टया हाथी के बच्चे की मौत कैसे हुई? स्पष्ट नहीं हुआ है. हाथी दांत और शरीर सुरक्षित है. हाथी के बच्चे का शव दो से चार दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई तीन डॉक्टरों के पैनल ने की.

हाथी के बच्चे के शव का पशु चिकित्साधिकारी खटीमा राजेंद्र राम, वन विभाग पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राहुल सती और डॉ. हिमांशु ने पोस्टमॉर्टम किया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही हाथी की मौत का कारण पता चल पाएगा. जबकि इससे पूर्व 9 नवंबर को खटीमा रेंज के चकरपुर बीट में उत्तरी बनबसा कम्पार्ट के कक्ष संख्या आठ में भी लगभग पांच माह का मृत नर हाथी का बच्चा मिला था. जिसकी मौत वन्य जीव संघर्ष में हुई थी. जिसके शरीर में बाघ के पंजों के निशान मिले थे. फिलहाल हाथी के बच्चे की मौत के कारण जहां स्पष्ट नहीं है वहीं पोस्टमॉर्टम के बाद देर शाम हाथी के शव को सुरक्षित दफना दिया गया है.

