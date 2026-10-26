जयपुर के MNIT में लेपर्ड शावक का शव मिलने से हड़कंप...'पूजा' की लोकेशन पर नजर

जयपुर के MNIT में लेपर्ड शावक का शव मिलने से हड़कंप...'पूजा' की लोकेशन पर नजर
पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार. शावक की मौत का कारण पता नहीं चला.
Published : October 26, 2026 at 7:05 PM IST
जयपुर: राजधानी के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) में लेपर्ड के शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृत शावक करीब 8 महीने का था. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने लेपर्ड शावक के शव का सोमवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद लेपर्ड शावक के शव का अंतिम संस्कार किया गया. शावक की मौत के कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने से साफ होगा. इधर, वन विभाग मादा लेपर्ड पूजा की लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखे है. मादा लेपर्ड पूजा के टेरिटरी क्षेत्र में ही लेपर्ड शावक का शव मिला है.
उम्र करीब 8 माह : एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) में मादा लेपर्ड शावक मृत मिला. उसकी उम्र करीब 8 माह थी. उसके शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे. शावक के नाखून, दांत और अन्य सभी अंग सुरक्षित मिले. शावक का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण के बाद पोस्टमार्टम करवाया. इसके बाद मेडिकल, पुलिस, राजस्व और वन विभाग की टीम की मौजूदगी में दाह संस्कार किया. हालांकि शावक के मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया. यह भी पता नहीं चला कि लेपर्ड शावक यहां कब पहुंचा और किस वजह से मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे.
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पूजा की टेरेटरी में मिला शव: इधर,विभाग के अनुसार, एमएनआईटी परिसर मादा लेपर्ड पूजा का टेरिटरी क्षेत्र बना हुआ है. झालाना जंगल से कई बाल लेपर्ड आबादी क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं. एमएनआईटी में लेपर्ड्स का मूवमेंट रहता है. पहले भी कई बार एमएनआईटी में लेपर्ड्स के घुसने की सूचनाओं मिल चुकी है. मादा लेपर्ड पूजा के टेरिटरी क्षेत्र में ही लेपर्ड शावक का शव मिला है. वन विभाग ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने को ट्रैप कैमरे लगाए हैं. पूजा की लोकेशन और गतिविधियों पर विभाग की नजर है. एमएनआईटी प्रशासन और वन विभाग ने स्टाफ और छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी है.