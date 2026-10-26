ETV Bharat / state

जयपुर के MNIT में लेपर्ड शावक का शव मिलने से हड़कंप...'पूजा' की लोकेशन पर नजर

जयपुर में लेपर्ड का अंतिम संस्कार करते कर्मचारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) में लेपर्ड के शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृत शावक करीब 8 महीने का था. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने लेपर्ड शावक के शव का सोमवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद लेपर्ड शावक के शव का अंतिम संस्कार किया गया. शावक की मौत के कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने से साफ होगा. इधर, वन विभाग मादा लेपर्ड पूजा की लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखे है. मादा लेपर्ड पूजा के टेरिटरी क्षेत्र में ही लेपर्ड शावक का शव मिला है.