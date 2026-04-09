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आबादी के पास नर गुलदार का शव मिलने से मचा हड़कंप, पड़ताल में जुटा वन महकमा

रामनगर के पंपापुरी क्षेत्र में एक नर गुलदार का शव आबादी के नजदीक मिला. सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

Ramnagar Forest Department
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 7:32 AM IST

3 Min Read
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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत रिंगोड़ा ब्लॉक के पंपापुरी क्षेत्र में एक नर गुलदार का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. आबादी के नजदीक मिले इस शव को लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है, शुरुआती जांच में आपसी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है, लेकिन असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी. रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि मृत गुलदार नर है और उसकी उम्र करीब डेढ़ साल आंकी जा रही है. सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार शाम वन विभाग को सूचना मिली कि पंपापुरी क्षेत्र में एक गुलदार मृत अवस्था में पड़ा है,सूचना मिलते ही रेंज अधिकारी शेखर तिवारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई. घटनास्थल आबादी के पास होने के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला,मौके पर निरीक्षण के दौरान गुलदार के शरीर पर कई जगह गहरे नाखूनों के निशान पाए गए. वन विभाग का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला किसी वन्यजीव के साथ संघर्ष का लग रहा है.

हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि हमला किसी दूसरे गुलदार ने किया या फिर इलाके में सक्रिय टाइगर से इसका सामना हुआ. रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि मृत गुलदार नर है और उसकी उम्र करीब डेढ़ साल आंकी जा रही है, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में टाइगर की मूवमेंट भी अक्सर देखी जाती है, ऐसे में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है,बुधवार शाम 8 अप्रैल को गुलदार के शव का पोस्टमार्टम रामनगर वर्कशॉप में किया गया, यह प्रक्रिया कॉर्बेट पार्क के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम की मौजूदगी में एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत पूरी की गई.

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि गुलदार की मौत आपसी संघर्ष, शिकारी हमले या किसी अन्य कारण से हुई है. फिलहाल मामले में हर एंगल से जांच जारी है,रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. वहीं, आबादी के पास इस तरह वन्यजीव का शव मिलने से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

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