ETV Bharat / state

कालाढूंगी में गन्ने के खेत में मिला मादा गुलदार का शव, शरीर पर हैं चोट के निशान

रामनगर: नैनीताल जिला कॉर्बेट पार्क और अन्य वनों के कारण वन्य जीवों को लेकर काफी संवेदनशील है. यहां आए दिन मानव-वन्यजीव संघर्ष होते रहते हैं. खासतौर से बाघ, गुलदार और हाथी के काफी हमले हुए हैं. इस बीच कालाढूंगी स्थित पत्तापानी गांव में गन्ने के खेत में मादा गुलदार का शव मिला है. गुलदार का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

गन्ने के खेत में मिला गुलदार का शव: कालाढूंगी क्षेत्र के पत्तापानी गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब गन्ने के खेत में एक गुलदार का शव पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के बैलपड़ाव रेंज की वन विभाग की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची. टीम ने पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी एवं जांच अभियान शुरू किया.

कुछ समय से लोगों को सुनाई दे रही थी गुलदार की गुर्राहट: जानकारी के अनुसार पत्तापानी ग्रामसभा के ग्रामीणों ने वन विभाग को बताया था कि बीते कुछ समय से क्षेत्र में गुलदार के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थीं. इसी सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त तेज की. इस बीच ग्रामीणों ने वन विभाग को गुलदार का शव मिलने की सूचना दी. गश्त कर रही टीम गन्ने के खेत में पहुंची तो वहां करीब 8 वर्षीय मादा गुलदार का शव बरामद किया गया.