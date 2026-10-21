हरिद्वार के जंगल में हथिनी की मौत से मचा हड़कंप, जांच में जुटी टीम
रेंज अधिकारी आभा रतूड़ी ने बताया हथिनी की उम्र करीब 12 से 15 वर्ष के बीच है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 1:25 PM IST
हरिद्वार: राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा में हथिनी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. बिल्केश्वर कॉलोनी के पास जंगल घने जंगल में हथिनी का शव मिलने की सूचना पर राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
हथिनी का शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है. राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम ने जंगल में ही हथिनी के शव का पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद हथिनी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच की जा रही है. हालांकि, अभी तक हथिनी की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह राजा जी टाइगर रिजर्व की टीम बिलेश्वर कॉलोनी के पास जंगल में गश्त के लिए गई थी. तभी उन्होंने पहाड़ी से ऊपर जाकर एक हथिनी का शव देखा. सूचना मिलते ही राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया और जंगल में ही हथिनी के शव का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम के बाद हथिनी के शव को जंगल में ही दफना दिया गया. अधिकारियों के अनुसार प्राथमिक जांच में पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण हथिनी की मौत हुई है.
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वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि तीन से चार दिन पहले ही हथिनी की मौत हुई है. हवाओं के साथ शव से उठने वाली दुर्गंध कॉलोनी तक पहुंच रही थी. राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज की रेंज अधिकारी आभा रतूड़ी ने बताया हथिनी की उम्र करीब 12 से 15 वर्ष के बीच है. पहाड़ी से नीचे शव बरामद हुआ है. डॉक्टरों के अनुसार पहाड़ी से गिरने के कारण हथिनी की मौत हुई होगी, लेकिन हथिनी की मौत के मामले में बारीकी से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
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