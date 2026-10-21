ETV Bharat / state

हरिद्वार के जंगल में हथिनी की मौत से मचा हड़कंप, जांच में जुटी टीम

हरिद्वार में हथिनी का शव ( ETV Bharat )

हरिद्वार: राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा में हथिनी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. बिल्केश्वर कॉलोनी के पास जंगल घने जंगल में हथिनी का शव मिलने की सूचना पर राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

हथिनी का शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है. राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम ने जंगल में ही हथिनी के शव का पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम के बाद हथिनी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच की जा रही है. हालांकि, अभी तक हथिनी की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.