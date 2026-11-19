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जयपुर में कार्बन खेती पर मंथन, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव बोले-कार्बन फार्मिंग किसानों की आय में हो सकता है अतिरिक्त इजाफा

विकास अध्ययन संस्थान में कार्बन खेती पर मंथन ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर : जयपुर के विकास अध्ययन संस्थान में गुरुवार को कार्बन खेती एवं लघु कृषक कृषि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ. कार्यक्रम का विषय- भारत को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की दिशा में लघु किसानों की भूमिका रहा. यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज (आई.एस.ई.सी), बेंगलुरु के पारिस्थितिक अर्थशास्त्र एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्र और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.), नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में कार्बन खेती को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में लघु एवं सीमांत किसानों की भूमिका का अकादमिक और नीतिगत दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है. उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं आंध्र प्रदेश की रायथु साधिकारा संस्था (RySS) के कार्यकारी उपाध्यक्ष विजय कुमार रहे. सत्र की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. अरविंद मायाराम ने की.

कार्बन खेती पर मंथन: डॉ. अरविंद मायाराम ने कहा कि भारत में कार्बन फार्मिंग के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन मौजूदा कार्बन क्रेडिट बाजार का ढांचा बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के अनुकूल होने के कारण छोटे और सीमांत किसान इससे अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसे में कृषि क्षेत्र को कार्बन बाजार से जोड़ने के लिए नए संस्थागत और नियामकीय फ्रेमवर्क की जरूरत है, ताकि किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों से कार्बन अवशोषण के बदले आर्थिक लाभ मिल सके.