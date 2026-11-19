जयपुर में कार्बन खेती पर मंथन, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव बोले-कार्बन फार्मिंग किसानों की आय में हो सकता है अतिरिक्त इजाफा
डॉ. अरविंद मायाराम ने कहा-भारत की करीब 60 से 65 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है.
Published : November 19, 2026 at 2:18 PM IST
जयपुर : जयपुर के विकास अध्ययन संस्थान में गुरुवार को कार्बन खेती एवं लघु कृषक कृषि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ. कार्यक्रम का विषय- भारत को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की दिशा में लघु किसानों की भूमिका रहा. यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज (आई.एस.ई.सी), बेंगलुरु के पारिस्थितिक अर्थशास्त्र एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्र और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.), नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में कार्बन खेती को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में लघु एवं सीमांत किसानों की भूमिका का अकादमिक और नीतिगत दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है. उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं आंध्र प्रदेश की रायथु साधिकारा संस्था (RySS) के कार्यकारी उपाध्यक्ष विजय कुमार रहे. सत्र की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. अरविंद मायाराम ने की.
कार्बन खेती पर मंथन: डॉ. अरविंद मायाराम ने कहा कि भारत में कार्बन फार्मिंग के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन मौजूदा कार्बन क्रेडिट बाजार का ढांचा बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के अनुकूल होने के कारण छोटे और सीमांत किसान इससे अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसे में कृषि क्षेत्र को कार्बन बाजार से जोड़ने के लिए नए संस्थागत और नियामकीय फ्रेमवर्क की जरूरत है, ताकि किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों से कार्बन अवशोषण के बदले आर्थिक लाभ मिल सके.
पढ़ें: अल नीनो के प्रभाव के बीच काजरी के वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी की खेती के बताए गुर
बड़े उद्योगों तक सीमित है कार्बन क्रेडिट व्यवस्था: डॉ. अरविंद मायाराम ने कहा कि भारत की करीब 60 से 65 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. वहीं, देश में लगभग 80 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं. ऐसे में कार्बन फार्मिंग की व्यवस्था यदि व्यापक स्तर पर विकसित होती है तो इसका असर बड़ी आबादी की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. वर्तमान में कार्बन क्रेडिट का वैश्विक ढांचा मुख्य रूप से बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर केंद्रित है. बिजली संयंत्र, सीमेंट उद्योग और अन्य बड़े औद्योगिक संस्थान तकनीकी बदलावों के माध्यम से उत्सर्जन कम करके कार्बन क्रेडिट हासिल कर सकते हैं और इसके बदले आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं. मौजूदा व्यवस्था अपेक्षाकृत संगठित और संसाधन संपन्न क्षेत्रों को अधिक फायदा पहुंचाती है, जबकि कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही कार्बन क्रेडिट बाजार तक पहुंचने के लिए जरूरी संस्थागत व्यवस्था.
किसानों की आय में हो सकता है अतिरिक्त इजाफा : मायाराम ने कहा- कार्बन फार्मिंग किसानों के लिए उनकी नियमित कृषि आय के अतिरिक्त कमाई का माध्यम बन सकती है. किसान अपनी फसल बाजार में बेचने से होने वाली आय के साथ खेती के जरिए कार्बन अवशोषण की अतिरिक्त वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं. कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है. फिलहाल यह प्रक्रिया काफी हद तक निजी संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती है, जिसके लिए किसानों को खर्च करना पड़ता है. इसके अलावा किसानों को संगठित कर कार्बन बाजार से जोड़ने और क्रेडिट का लाभ सीधे उन तक पहुंचाने के लिए विशेष नीतिगत प्रावधान किए जाने चाहिए.
ढ़ें: मोठ बीन्स शुष्क क्षेत्र के खेतों के लिए जलवायु-रोधी फसल के रूप में उभरी: ICAR-CAZRI के निदेशक डॉ. एचएस जाट
राजस्थान में प्राकृतिक खेती से मिल सकता है फायदा : मायाराम ने कहा राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में कार्बन फार्मिंग की संभावनाओं को प्राकृतिक खेती और सूखा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है. प्राकृतिक खेती को अपनाने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, कृषि की टिकाऊ क्षमता बढ़ाने और सूखे के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकती है. प्राकृतिक खेती की पद्धतियों को कार्बन ट्रेडिंग से जोड़ा जाए तो पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिल सकता है. कार्बन फार्मिंग अभी शुरुआती चर्चा और नीतिगत विमर्श का विषय है. इसके व्यापक क्रियान्वयन के लिए सरकार को संस्थागत कमियों, नियामकीय बाधाओं और किसानों की बाजार तक पहुंच से जुड़े मुद्दों पर काम करना होगा. छोटे किसानों को कार्बन क्रेडिट व्यवस्था में प्रभावी ढंग से शामिल किया जाता है तो यह ग्रामीण आजीविका, कृषि स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बन सकती है.
पढ़ेंं: अब कृषि जमीन पर मकान-दुकान बनाना होगा आसान, 30 दिन में मिलेगा 90ए प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी प्रोसेस