झारखंड में विशेष जरूरत वाले बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया होगी आसान, CARA की कार्यशाला में समन्वय मजबूत करने पर जोर
रांची में CARA ने सरकार और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 5:31 PM IST
रांचीः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) को सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और स्थायी पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
इसी दिशा में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी CARA ने झारखंड सरकार और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी यानी SARA के सहयोग से मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को रांची में पूर्वी क्षेत्र की पांचवीं क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की.
इसमें दत्तक ग्रहण से जुड़ी प्रक्रियागत चुनौतियों, चिकित्सा संबंधी जरूरतों और अलग अलग विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा हुई. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए परिवार-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना और उन्हें स्थायी परिवार उपलब्ध कराने के अवसरों का विस्तार करना था.
पूर्वी भारत के 115 जिलों के 175 प्रतिनिधि शामिल
CARA के पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं. क्षेत्र की भौगोलिक और प्रशासनिक विविधताओं को देखते हुए कार्यशाला में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लगभग 115 जिलों से करीब 175 हितधारकों ने हिस्सा लिया.
इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों और जिलों के प्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने तथा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर मिला. इसका उद्देश्य क्षेत्र विशेष की चुनौतियों को समझना, सफल कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना और समावेशी एवं परिवार आधारित पुनर्वास के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करना था.
जागरुकता के साथ प्रक्रियागत बाधाएं दूर करना जरूरी
इस कार्यशाला में CARA की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावना सक्सेना ने जागरूकता बढ़ाने और संबंधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से मिली प्रगति का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ संभावित दत्तक माता-पिता को मिलने वाली सहायता व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है. वहीं, DWCD&SS के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक जीवन, देखभाल और अपनत्व के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्रवाई जरूरी है. उन्होंने बाल संरक्षण प्राधिकरणों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और दत्तक ग्रहण एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.
चिकित्सा और कानूनी चुनौतियों पर हुआ मंथन
कार्यशाला में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों, बाल देखभाल संस्थानों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों, बाल कल्याण समितियों, स्वास्थ्य संस्थानों और बाल संरक्षण संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
चर्चा के दौरान बच्चों के चिकित्सकीय आकलन, कानूनी एवं प्रक्रियागत आवश्यकताओं, वित्तीय पहलुओं, शिकायत निवारण और प्रशासनिक समन्वय से जुड़ी समस्याओं पर विचार किया गया. स्वास्थ्य संस्थानों और बाल संरक्षण प्रणाली के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि बच्चों का समय पर चिकित्सकीय मूल्यांकन और उनकी जरूरतों के अनुसार देखभाल सुनिश्चित हो सके.
सफल दत्तक ग्रहण पर आधारित फिल्म का अनावरण
कार्यशाला में समूह चर्चाओं के माध्यम से जागjgकता बढ़ाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने और प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव तैयार किए गए. इस दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सफल दत्तक ग्रहण पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र फिल्म का भी अनावरण किया गया. फिल्म में परिवार आधारित देखभाल के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया गया.
इस कार्यक्रम में राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कीर्ति श्रीजी, झारखंड की समाज कल्याण निदेशक किरण पासी और JSCPS के निदेशक एवं सदस्य सचिव विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. CARA इससे पहले राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाएं आयोजित कर चुका है. रांची की बैठक से मिली सिफारिशों के आधार पर दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में सुधार, स्वास्थ्य एवं बाल संरक्षण सेवाओं के बीच समन्वय और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्थायी पारिवारिक देखभाल के अवसर बढ़ाने की उम्मीद है.
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