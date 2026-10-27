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झारखंड में विशेष जरूरत वाले बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया होगी आसान, CARA की कार्यशाला में समन्वय मजबूत करने पर जोर

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

रांचीः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) को सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और स्थायी पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

इसी दिशा में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी CARA ने झारखंड सरकार और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी यानी SARA के सहयोग से मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को रांची में पूर्वी क्षेत्र की पांचवीं क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की.