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जयपुर में शराब ठेके को लेकर बवाल, गाड़ी तोड़ी...बाइक फूंकी, तीन थानों का जाप्ता तैनात

जयपुर: राजधानी जयपुर में तय समय के बाद शराब बिक्री को लेकर रविवार रात बवाल हो गया. ठेका संचालक और स्थानीय लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी. एक बाइक को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में एक युवक घायल हुआ. घटना की जानकारी मिलने पर महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर पुलिस उच्चाधिकारी और तीन थानों का जाप्ता भी पहुंचा. रातभर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. फिलहाल मौके पर शांति और हालात काबू में है. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.सोडाला एसीपी सुनील कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर दर्जनभर लोगों को हिरासत में लिया है. इनसे पूछताछ कर रहे हैं.

एक व्यक्ति घायल, अस्पताल पहुंचाया: सोडाला एसीपी सुनील कुमार ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर तय समय के बाद भी शराब बेचने की बात को लेकर विवाद शुरू होने की बात सामने आई है. यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. इससे अफरा-तफरी मच गई. लोग घरों से बाहर निकल आए. इस घटना में रामावतार सैनी नामक व्यक्ति घायल हो गया. उसे एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां भर्ती कराया गया.

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