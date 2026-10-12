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फरीदाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान

चलती कार में आग ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जिले के पल्ला थाना क्षेत्र में देर रात पुस्ता रोड से जमुना कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर एक ब्रेजा कार में अचानक आग लग गई. इंजन से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत कार रोककर बाहर छलांग लगा दी. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. चालक की सूझबूझ और समय रहते बाहर निकलने के कारण बड़ा हादसा टल गया. घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है.

अचानक इंजन से निकलने लगा धुआंः स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक अपनी ब्रेजा कार लेकर पुस्ता रोड से जमुना कॉलोनी की तरफ जा रहा था. युवक कोचिंग देकर वापस लौट रहा था. इसी दौरान अचानक कार के इंजन से धुआं निकलने लगा. शुरुआत में चालक को स्थिति सामान्य नहीं लगी तो उसने बिना देर किए कार सड़क किनारे रोक दी और तुरंत बाहर निकल गया. चालक के बाहर निकलते ही कार से आग की लपटें उठने लगीं. कुछ ही सेकंड में कार आग का गोला बन गई.