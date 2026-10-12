फरीदाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान
फरीदाबाद में देर रात पुस्ता रोड से जमुना कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर अचानक से कार में आग लग गई. चालक ने कूदकर जान बचाई.
Published : October 12, 2026 at 1:34 PM IST
फरीदाबाद: जिले के पल्ला थाना क्षेत्र में देर रात पुस्ता रोड से जमुना कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर एक ब्रेजा कार में अचानक आग लग गई. इंजन से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत कार रोककर बाहर छलांग लगा दी. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. चालक की सूझबूझ और समय रहते बाहर निकलने के कारण बड़ा हादसा टल गया. घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है.
अचानक इंजन से निकलने लगा धुआंः स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक अपनी ब्रेजा कार लेकर पुस्ता रोड से जमुना कॉलोनी की तरफ जा रहा था. युवक कोचिंग देकर वापस लौट रहा था. इसी दौरान अचानक कार के इंजन से धुआं निकलने लगा. शुरुआत में चालक को स्थिति सामान्य नहीं लगी तो उसने बिना देर किए कार सड़क किनारे रोक दी और तुरंत बाहर निकल गया. चालक के बाहर निकलते ही कार से आग की लपटें उठने लगीं. कुछ ही सेकंड में कार आग का गोला बन गई.
कार को बचाने का नहीं मिला मौका: सड़क पर चलती कार में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों का ध्यान घटना की तरफ चला गया. आग तेजी से फैलने के कारण कार को बचाने का मौका नहीं मिला. गनीमत रही कि घटना के समय कार में केवल चालक ही मौजूद था और वह सुरक्षित बाहर निकल आया. यदि चालक समय रहते बाहर नहीं निकलता तो बड़ा हादसा हो सकता था.
कार को काफी नुकसान: घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची. दमकल कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, आग की चपेट में आने से कार को काफी नुकसान पहुंचा है.
शॉर्ट सर्किट की आशंका: पल्ला थाना प्रभारी सत्य प्रकाश ने बताया कि "कार में आग लगने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. शुरुआती तौर पर इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. जांच के बाद ही सही कारण सामने आएगा."