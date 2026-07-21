ETV Bharat / state

आगरा में कैंटर के नीचे फंसी कार, कटर से काटकर निकाले 2 शव

सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए कई हिस्से में कार को काटा गया, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे.

car trapped under canter truck in agra 2 bodies extricated after cutting through vehicle
आगरा में कैंटर के नीचे फंसी कार. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 9:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा जिले में फतेहाबाद-बाह मार्ग पर सोमवार देर रात भयानक हादसा हुआ. इसमें तेज गति से जा रही अनियंत्रित कार सामने आ रहे कैंटर में जा घुसी. टक्कर इतनी तेज थी कि कैंटर के नीचे कार फंस गई. कार सवार दोनों लोगों को बाहर निकालने के लिए कई हिस्से में कार को काटा गया. तब तक कार दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी जिससे भी हादसा देखा, उसकी रूह कांप गई.

भीषण हादसे से बाह-फतेहाबाद मार्ग पर वाहनों के पहिए थम गए. हादसे के कैंटर और कार की वजह से दो घंटे तक आवागमन प्रभावित हुआ. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. पुलिस ने राहगीरों की मदद से यातायात को सुचारू किया.

बता दें कि आगरा में बाह-फतेहाबाद मार्ग पर सोमवार की रात करीब 1:46 बजे हादसा हुआ. जिसमें फतेहाबाद थाना क्षेत्र में बाबा की तिबरिया के पास बाह-फतेहाबाद मार्ग पर कैंटर और कार की आमने-सामने की भिड़ंत हुई. आमने सामने की टक्कर इतनी इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा कैंटर के नीचे बुरी तरह फंस गया. कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे की सूचना पर पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची.

पुलिस ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फतेहाबाद की ओर से तेज गति से का आ रही थी. जिससे अनियंत्रित कार सामने आ रहे कैंटर में जा घुसी. आमने-सामने टक्कर की टक्कर की वजह से कैंटर के अलगे हिस्से में कार फंस गई. पहले राहगीर और पुलिस ने कैंटर के नीचे फंसी कार सवार को निकालने के प्रयास किए. इस दौरान मार्ग पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही.

फतेहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि जब कार से फंसे सवार निकालने में दिक्कत आई तो फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. हाइड्रा की सहायता से करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को कैंटर से अलग किया गया. फिर कटर मशीन से कार को काटकर दोनों शव बाहर निकाले.

कैंटर ने 100 मीटर तक घसीटी कार, पहचान नहीं
प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि आमने और सामने की टक्कर के बाद चालक ने कैंटर को रोका. करीब 100 मीटर तक कैंटर फंसी कार को घसीटता ले गया. इससे ही कार के परखच्चे उड़ गए. कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. फतेहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि हादसे में कार सवार दो लोगो की मौत हो गई. दोनों शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए हैं. इसके साथ ही उनकी पहचान के कार के नंबर के आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं. हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः कागजों पर 'ब्याज और गारंटी मुक्त' लोन, लेकिन हकीकत में बैंकों के चक्कर काट रहे यूपी के युवा; पढ़िए खास रिपोर्ट

TAGGED:

आगरा न्यूज
AGRA ROAD ACCIDENT
AGRA LATEST NEWS
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.