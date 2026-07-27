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सेंसर हैक कर 5 मिनट में 20 लाख की कार चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा, 350 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले

चित्तौड़गढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने बरामद की चोरी की कार ( सोर्स चित्तौड़गढ़ पुलिस )

चित्तौड़गढ़ : जिला स्पेशल टीम (चोरी निरोधक टीम) एवं कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के गहन विश्लेषण के आधार पर अंतरराज्यीय कार चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चित्तौड़गढ़ से चोरी हुई करीब 20 लाख मूल्य की कार बरामद की है. चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त में शामिल गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में मुख्य आरोपी मोसिन उर्फ सोनू ने अपने दो साथियों के साथ चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक, उज्जैन एवं देवास सहित विभिन्न स्थानों से 6 कार चोरी करने का खुलासा किया है. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 11 जुलाई 2026 को प्रार्थी रोकश माहेश्वरी निवासी सुभाषनगर चित्तौडगढ़ ने एक लिखित रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि 11 जुलाई की रात 1.30 बजे करीब 20 लाख मूल्य की कार चोरी हो गई. अज्ञात चोर सेंसर से डुप्लीकेट चाबी बनाकर पांच मिनट में जीपीएस हैक कर कार चुरा कर ले गए थे. इस संबंध में कोतवाली थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एएसआई नवरंग की ओर से प्रारम्भ किया गया. शहर चितौड़गढ़ से हुई कार चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरीत खुलासे के लिए कोतवाली थानाधिकारी रजनीश कुमार के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम (चोरी निरोधक टीम) व कोतवाली थाने की टीम का गठन किया गया. पढ़ें. आगरा में छिपाई, जयपुर में कटवाने लाया: 11.80 लाख के बीमा क्लेम के चक्कर में जेल पहुंचा शातिर 'गाड़ी मालिक'