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सेंसर हैक कर 5 मिनट में 20 लाख की कार चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा, 350 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले

जांच में सामने आया कि अन्य जिलों व राज्य से करीब 6 कार चोरी की वारदात मोसिन व उसके दो अन्य साथियों ने की.

चित्तौड़गढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने बरामद की चोरी की कार
चित्तौड़गढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने बरामद की चोरी की कार (सोर्स चित्तौड़गढ़ पुलिस)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़ : जिला स्पेशल टीम (चोरी निरोधक टीम) एवं कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस ने 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के गहन विश्लेषण के आधार पर अंतरराज्यीय कार चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चित्तौड़गढ़ से चोरी हुई करीब 20 लाख मूल्य की कार बरामद की है. चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त में शामिल गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में मुख्य आरोपी मोसिन उर्फ सोनू ने अपने दो साथियों के साथ चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक, उज्जैन एवं देवास सहित विभिन्न स्थानों से 6 कार चोरी करने का खुलासा किया है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 11 जुलाई 2026 को प्रार्थी रोकश माहेश्वरी निवासी सुभाषनगर चित्तौडगढ़ ने एक लिखित रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि 11 जुलाई की रात 1.30 बजे करीब 20 लाख मूल्य की कार चोरी हो गई. अज्ञात चोर सेंसर से डुप्लीकेट चाबी बनाकर पांच मिनट में जीपीएस हैक कर कार चुरा कर ले गए थे. इस संबंध में कोतवाली थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एएसआई नवरंग की ओर से प्रारम्भ किया गया. शहर चितौड़गढ़ से हुई कार चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरीत खुलासे के लिए कोतवाली थानाधिकारी रजनीश कुमार के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम (चोरी निरोधक टीम) व कोतवाली थाने की टीम का गठन किया गया.

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तीन राज्यों में खंगाले फुटेज : मामले में चोरी की वारदात के खुलासे के लिए गठित टीम ने शहर चितौड़गढ़ में लगे हुऐ सीसीटीवी फुटेज व घटना स्थल से लेकर बांसवाडा, इंदौर, अहमदाबाद, महाराष्ट्र तक करीब 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग प्राप्त की. इनका बारिकी से विश्लेषण कर तकनीकी साक्ष्य एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुऐ दो लोगों को डिटेन किया गया. इन्होंने बताया कि मोसिन अपने अन्य साथियों के साथ कार चोरी करके सरफराज व दीपक को रास्ते में बुलाता है, फिर चोरी की गई कार बेचता है और सभी अगली वारदात के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं.

जांच में सामने आया कि अन्य जिलों व राज्य से करीब 6 कार चोरी की वारदात मोसिन व उसके दो अन्य साथियों ने की. चोरी के वाहनों को अपने दूसरे साथी अहमदाबाद के सरफराज व दीपक को बेचना पाया गया. पुलिस ने चोरी का वाहन खरीदार दीपक व सरफराज खान को गिरफ्तार किया. चित्तौड़गढ़ से चोरी कार को इंदौर से बरामद किया गया. आरोपियों ने टोंक, उज्जैन व देवास (मप्र) से करीब 6 क्रेटा कार चोरी की थी.

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सेंसर हैक कर कार चोरी
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