RGHS में शामिल हुई CAR-T Cell Therapy, कर्मचारियों और परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह जानकारी साझा की.
Published : August 19, 2026 at 3:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में अहम फैसला लिया है. अब CAR-T Cell Therapy को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत पैकेज में शामिल किया जाएगा. इस फैसले से गंभीर रक्त कैंसर से जूझ रहे पात्र मरीजों को आधुनिक और महंगी उपचार पद्धति का लाभ RGHS के माध्यम से मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह पहल गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आधुनिक इलाज के लिए बेहतर सुविधाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मज़बूत आधार प्रदान करेगी.
कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में कैंसर उपचार के लिए अत्याधुनिक CAR-T Cell Therapy को RGHS के तहत अनुमत पैकेज में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 19, 2026
यह पहल गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को आधुनिक…
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क्या है CAR-T Cell Therapy: CAR-T Cell Therapy कैंसर के इलाज की एक आधुनिक इम्यूनोथेरेपी है. इसमें मरीज के शरीर से T-Cells यानी प्रतिरक्षा तंत्र की कैंसर से लड़ने वाली कोशिकाएं रक्त के जरिए निकाली जाती हैं. इन्हें प्रयोगशाला में जेनेटिक रूप से इस तरह बदला जाता है कि वे कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकें. इसके बाद इन संशोधित कोशिकाओं को बड़ी संख्या में तैयार कर मरीज के शरीर में वापस प्रवाहित किया जाता है. यह थेरेपी खासतौर पर कुछ ब्लड कैंसर, जैसे कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में उपयोग की जाती है. CAR-T उपचार जटिल और महंगा होने के कारण आम मरीजों के लिए इसकी पहुंच चुनौतीपूर्ण रही है.
पात्रों को मिलेगी आर्थिक राहत: RGHS के अनुमत पैकेज में इसे शामिल किए जाने से पात्र सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही राजस्थान में कैंसर के आधुनिक उपचार की उपलब्धता को भी बढ़ावा मिलेगा.