बारात में लग्जरी कारों से स्टंट, छत पर चढ़कर किया हुड़दंग, नूंह पुलिस ने जब्त की गाड़ियां
नूंह पुलिस ने सड़क पर लग्जरी कारों से स्टंट कर रहे युवकों पर कार्रवाई की. 5 के खिलाफ एफआईआर, 6 गाड़िया जब्त.
Published : April 29, 2026 at 12:00 PM IST
नूंह: तावडू में बारात में आए युवकों ने लग्जरी कारों में स्टंट किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. सूचना मिलने पर नूंह की तावडू थाना पुलिस ने कार्रवाई की और दुल्हे सोहेल और उसके पिता समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 कार चालकों को गिरफ्तार कर 6 गाड़ियों को जब्त किया है. कारों में थार, ऑडी, फ्रॉन्क्स और वरना शामिल हैं.
कारों से स्टंट, पुलिस की की कार्रवाई: तावडू पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल को निजामपुर गांव के दुल्हे सोहेल की बारात फिरोजपुर गई थी. बारात वापसी के दौरान कुछ युवक गाड़ियों की छतों पर बैठकर, खिड़कियों से लटककर और तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाते हुए दिखाई दिए. इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की. यवकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 919 धारूहेड़ा-सोहना रोड पर गाड़ियां सड़क के बीचों-बीच रोककर यातायात भी बाधित किया. जिसके चलते युवकों पर ये कार्रवाई की गई है.
5 के खिलाफ FIR, 6 कारें जब्त: अभी तक की जांच में सामने आया कि बारात में शामिल कुछ वाहन चालक अपनी और आमजन की जान जोखिम में डालते हुए खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे थे. पुलिस ने इस मामले में थाना सदर तावडू में मामला दर्ज कर 5 कार चालकों को गिरफ्तार किया. जिनकी पहचान तस्लीम, शाहरुख, राशिद, साजिद और साजिद के रूप में हुई है. इनके कब्जे से थार, ऑडी, फ्रॉन्क्स और वरना समेत 6 कारों को कब्जे में लिया है. सभी वाहनों के खिलाफ मोटरवाहन अधिनियम के तहत अलग से कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक की चेतावनी: एडिशनल एसपी शशि शेखर ने बताया कि "शादी समारोह के नाम पर सार्वजनिक सड़कों पर अव्यवस्था, खतरनाक ड्राइविंग, तेज आवाज में डीजे और हुड़दंगबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आगे भी ऐसे मामलों पर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों व अन्य माध्यम से निगरानी रखकर कार्रवाई की जाएगी. लोगों से अपील है कि शादी की खुशियां जिम्मेदारी और यातायात नियमों के पालन के साथ मनाएं, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे और किसी की जान जोखिम में ना पड़े."
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