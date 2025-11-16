कार की नंबर प्लेट पर ब्लैकलिस्टिड और यादव लिखकर स्टंट कर रहा था युवक, गुरुग्राम पुलिस ने की कार्रवाई
Car stunts in Gurugram: गुरुग्राम पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की कार को लापरवाही और रफ्तार से चलाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : November 16, 2025 at 8:46 AM IST
गुरुग्राम: बिना नंबर प्लेट की कार को लापरवाही और रफ्तार से चलाने पर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कार की नंबर प्लेट पर असली नंबर हटाकर आगे 'BLACKLISTED' और पीछे 'YADAV' लिखवाया था.
कार से स्टंट करने वाला आरोपी गिरफ्तार: दरअसल ERV-272 पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि वो DPG कॉलेज सेक्टर-34 के पास ड्यूटी पर थे, तभी एक कार तेज रफ्तार और लापरवाही से आती दिखाई दी. पुलिस टीम ने चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन युवक कार को 15–20 कदम आगे रोककर भागने की कोशिश करने लगा. पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसे मौके पर काबू कर लिया. इसके आधार पर पुलिस थाना सदर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.
आरोपी की पहचान और कार्रवाई: पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी को कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान 21 वर्षीय सोनू जो बीए फाइनल ईयर का छात्र है, जो गांव खरखड़ा, जिला रेवाड़ी का रहने वाला है. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो DPG कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष का छात्र है. उसने स्टंट व दिखावे के लिए नंबर प्लेट के नंबर हटाकर उनकी जगह BLACKLISTED व YADAV लिखवाया था. गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
