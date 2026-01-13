ETV Bharat / state

गुरुग्राम में युवकों का हुड़दंग, द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती कार से किया स्टंट, वीडियो वायरल

Car stunts in Gurugram: गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए स्टंटबाजी का मामला सामने आया है.

Car stunts in Gurugram
Car stunts in Gurugram (Etv Bharat)
Published : January 13, 2026 at 8:49 AM IST

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में काले रंग की एक स्कॉर्पियो कार एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार में दौड़ती दिखाई दे रही है, जिसकी छत और खिड़कियों से बाहर निकलकर युवक खतरनाक तरीके से डांस और स्टंट करते नजर आ रहे हैं.

गुरुग्राम में कार सवार युवकों का स्टंट: एक युवक कार की सनरूफ से बाहर निकलकर डांस कर रहा है, जबकि दूसरा युवक गाड़ी की खिड़की से बाहर लटक कर स्टंटबाजी करता दिख रहा है. ये पूरी घटना व्यस्त द्वारका एक्सप्रेसवे और एनएच-48 जैसे हाई-स्पीड कॉरिडोर पर हुई, जहां इस तरह की हरकतें ना सिर्फ स्टंट करने वालों के लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती हैं.

गुरुग्राम में युवकों का हुड़दंग, द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती कार से किया स्टंट (Etv Bharat)

द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी: द्वारका एक्सप्रेसवे और एनएच-48 पर इस तरह की स्टंटबाजी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. युवा सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं.

मामले में पुलिस की जांच जारी: मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और वाहन की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गुरुग्राम पुलिस पीआरओ संदीप कुमार का कहना है कि "यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में चालान के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. गुरुग्राम पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि सड़क को स्टंट का मैदान न बनाएं और किसी भी तरह की खतरनाक गतिविधि से बचें, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके."

