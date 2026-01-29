ETV Bharat / state

सहारनपुर में शाॅर्टकट लेना पड़ा महंगा; अंडरपास में भरे पानी में फंसी कार, पुलिस ने ट्रैक्टर से निकलवाया

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना सरसावा इलाके में डायल 112 पर कार के पानी में फंसने की सूचना मिली थी.

अंडरपास में भरे पानी में फंसी कार
अंडरपास में भरे पानी में फंसी कार (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 9:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : जिले के थाना सरसावा में कार सवार लोगों को गुरुवार को शाॅर्टकट लेना महंगा पड़ गया. ताजा मामला गांव भिक्कनपुर रेलवे अंडरपास का है. जलभराव के कारण हरियाणा से सहारनपुर आ रही एक कार पानी में फंस गई. पानी में कार करीब 20 मिनट तक फंसी रही. जिसके बाद कार सवारों ने डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी.

सूचना के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्से और ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला. कार चालक ने बताया कि शॉर्टकट रास्ता लिया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर की मदद से कार को पानी से बाहर निकाला है.

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना सरसावा इलाके में डायल 112 पर अंडरपास के नीचे पानी भरने से एक कार के फंसने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही डायल 112 पर तैनात कर्मी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गांव से ट्रैक्टर बुलाया और उसकी मदद से पानी के बीच फंसी कार और उस पर सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

उन्होंने बताया कि कार सवार सहारनपुर के रहने वाले हैं जो यमुनानगर की ओर से सहारनपुर आ रहे थे. पूछताछ में कार चालक ने बताया कि शाॅर्टकट के लिए अंडरपास के नीचे से निकल रहे थे. अंडरपास में बारिश का पानी भरा होने के कारण कार बीच में फंस गई थी. एसपी देहात ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के दिनों में अंडरपास के रास्ते जाने से बचना चाहिए.

यह भी पढ़ें : विधायक लिखी बेकाबू कार की टक्कर से युवक की मौत; SDM की गाड़ी ने स्कूल रिक्शे में मारी टक्कर

TAGGED:

SAHARANPUR NEWS
CAR STUCK IN WATER
CAR STUCK IN UNDERPASS
SHORTCUT IN SAHARANPUR
SAHARANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.