सहारनपुर: नदी के तेज बहाव में फंसी कार, छह लोगों ने कूदकर बचाई जान
पाजना नदी का जलस्तर बढ़ने से कार पानी में फंस गई और देखते ही देखते बहने लगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 2:43 PM IST
सहारनपुर: शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण घाड़ क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर हैं. मंगलवार शाम 6 बजे मिर्जापुर-पाडली मार्ग पर पाजना नदी के तेज बहाव में एक कार फंस गई. कार में एक घायल युवक समेत छह लोग सवार थे, अचानक बढ़े जलस्तर और तेज बहाव के कारण कार बहने लगी. हालात बिगड़ते देख कार से किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई.
घटना के दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर की मदद से कार को भी नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.
जानकारी के अनुसार, पाडली गांव निवासी अजहर किसी काम से मिर्जापुर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में एक कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में अजहर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर उसके पिता मेहरबान और भाई ओसामा, अफजल, जीशान तथा वसीम मौके पर पहुंचे.
घायल अजहर को उपचार के लिए कार से मिर्जापुर ले जा रहे थे. परिजन जब गांव के नदी वाले रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक पाजना नदी का जलस्तर बढ़ गया. तेज बहाव की चपेट में आते ही कार पानी में फंस गई और देखते ही देखते बहने लगी. कार में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
उन्होंने किसी तरह कार से बाहर निकलकर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके प्रयास सफल नहीं हुए. इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने स्थिति को समझते हुए अपना ट्रैक्टर रोक दिया. ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से कार को ट्रैक्टर से बांधा और कड़ी मशक्कत के बाद उसे तेज बहाव से बाहर खींच लिया.
कार के सुरक्षित बाहर आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. घायल अजहर को बाद में दूसरे वाहन से मिर्जापुर ले जाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया. घटना का वीडियो भी मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
शिवालिक क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते बरसाती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में नदी और रपटों से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जलस्तर बढ़ने के दौरान नदी वाले रास्तों पर आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके.
ये भी पढ़ें: सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज की नदी में सैलाब, पुल टूटा, शाकांभरी नदी का पानी दुकानों में घुसा, कई गांवों का संपर्क कटा