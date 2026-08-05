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खड्ड के तेज बहाव में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

हिमाचल में भारी बारिश के चलते नदी-नाले और खड्डें उफान पर हैं, जिसमें आज सुबह एक कार फंस गई.

Car stuck in Pandoga Khad
पंडोगा खड्ड में फंसी कार (Viral)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 5:19 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 6:08 PM IST

3 Min Read
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ऊना: जिला ऊना में लगातार हो रही बारिश के बीच उफनती खड्डें और काजवे लोगों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं. प्रशासन और पुलिस द्वारा बार-बार लोगों से अपील की जा रही है कि बारिश के दौरान नदी-नालों और काजवों को पार करने का जोखिम न उठाएं तथा पानी के तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहें. इसके बावजूद कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ियों को बहते पानी में उतार रहे हैं, जिससे हादसों की आशंका लगातार बनी हुई है.

खड्ड में तेज बहाव के बीच फंसी कार (Viral)

मोबाइल टावर कनेक्शन ठीक करने जा रहे थे युवक

बुधवार सुबह पंडोगा-गगरेट मार्ग पर भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां तेज बहाव में एक स्विफ्ट कार फंस गई, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है. गनीमत रही कि कार में सवार दोनों युवक सुरक्षित बच गए, लेकिन गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है. दोनों युवक एक निजी मोबाइल कंपनी में कार्यरत हैं और मोबाइल टावर का कनेक्शन ठीक करने के लिए जा रहे थे. देर रात हुई भारी बारिश के कारण खड्ड में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया था. अंधेरे की वजह से कार ड्राइवर बहाव और पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं लगा सका और कार को काजवे पर उतार दिया.

रेत में कार फंसने से बची जान

जिसके बाद देखते ही देखते खड्ड में तेज धारा कार को बहाकर खड्ड की ओर ले गई. गनीमत रही कि यह रही कि कुछ दूरी पर जाकर कार रेत में फंस गई, जिसके चलते कार सवार दोनों युवकों की जान बाल-बाल बच पाई और बड़ा हादसा होने से टल गया. बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है.

Car stuck in Pandoga Khad
कार में सावर थे दो युवक (Viral)

भारी बारिश का येलो अलर्ट

गौरतलब है कि अभी हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 5 अगस्त से 11 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. ऐसे में भारी बारिश के चलते कई नदी-नालों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है. वहीं, ऊना में 9 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग की एडवाइजरी

  • लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहें.
  • नदी-नालों और खड्डों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • ट्रैफिक संबंधी सलाहों का पालन करें.
  • मौसम संबंधी अलर्ट के बारे में जानकारी रखें.
  • राज्य सरकारों द्वारा जारी सलाहों/दिशा निर्देशों का पालन करें.

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Last Updated : August 5, 2026 at 6:08 PM IST

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