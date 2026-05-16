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दुर्ग में चेकिंग के दौरान आरक्षक पर चढ़ाई कार, 12KM पीछा कर पुलिस ने पकड़ा, गांजा और नशे की गोलियां मिलीं

ब्लैक फिल्म वाली कार को रोकने के दौरान आरोपियों ने आरक्षक को मारी टक्कर, नागपुर के रहने वाले हैं आरोपी

Car Runs Over Constable
दुर्ग में चेकिंग के दौरान आरक्षक पर चढ़ाई कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 4:42 PM IST

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दुर्ग: जिले के कुम्हारी चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां नागपुर के बदमाशों ने ऑन-ड्यूटी पुलिस आरक्षक (कांस्टेबल) पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा करके आरोपियों को दबोच लिया.

आरक्षक पर चढ़ाई कार, 12KM पीछा कर पुलिस ने पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिसकर्मी को जान से मारने का प्रयास

कुम्हारी चौक पर यातायात पुलिस के आरक्षक रमेश चंद्राकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें एक कार दिखाई दी, जिसके शीशों पर प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म (काली पन्नी) लगी हुई थी. आरक्षक ने कार को रुकने का इशारा किया. कार सवार युवकों ने स्पीड कम करने के बजाय गाड़ी सीधे आरक्षक के ऊपर चढ़ा दी. टक्कर लगने से आरक्षक सड़क पर गिर गए, जिसके बाद आरोपियों ने उनके सिर पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की.

12 किलोमीटर तक फिल्मी पीछा

वारदात को अंजाम देकर आरोपी कार सहित मौके से भाग निकले. इसके बाद मुस्तैद पुलिस टीम ने तुरंत उनका पीछा करना शुरू किया. पुलिस ने करीब 12 किलोमीटर तक फिल्मी अंदाज में कार को खदेड़ा. आखिरकार सिरसा गेट के पास घेराबंदी करके पुलिस ने आरोपियों की कार को रोक लिया और उन्हें दबोच लिया.

Car Runs Over Constable
चेकिंग के दौरान गांजा और नशे की गोलियां मिलीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार से भारी मात्रा में नशा बरामद

पुलिस ने जब पकड़ी गई कार की तलाशी ली, तो उसमें दो युवक (रमजान और जाकिर) और दो युवतियां सवार थीं. ये सभी नागपुर के रहने वाले हैं. कार के अंदर से पुलिस को भारी मात्रा में गांजा और नशे की उत्तेजक गोलियां मिलीं. आरोपी इस नशे की खेप को लेकर जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की.

गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी जिसे रोकने के दौरान आरोपियों ने आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है. दोनों युवतियां भी आरोपियों की रिश्तेदार है. आगे की विवेचना की जा रही है- सत्यप्रकाश तिवारी, CSP

आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई

भिलाई नगर के CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि घायल आरक्षक रमेश चंद्राकर का इलाज चल रहा है. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, नशीले पदार्थों की तस्करी और जानबूझकर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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