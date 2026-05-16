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भीलवाड़ा में हरिपुरा चौराहे के पास भीषण हादसा, कार ने 4 युवकों को कुचला, 1 की मौत

भीलवाड़ा: जिले के मांडल-आसींद थाना क्षेत्र की सरहद पर हरिपुरा चौराहे के पास शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को कुचल दिया. इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची एवं घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया.

आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचेरी ने कहा कि थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिपुरा चौराहे के निकट सड़क किनारे खड़े चार युवकों को कार ने टक्कर मार दी. इससे मोनू पोल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. सलमान फकीर (23), संजय (20) एवं टीपू (22) घायल हो गए. इनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया.

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