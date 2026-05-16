भीलवाड़ा में हरिपुरा चौराहे के पास भीषण हादसा, कार ने 4 युवकों को कुचला, 1 की मौत
हादसे का शिकार युवक सड़क किनारे खड़े थे कि तेज रफ्तार कार टक्कर मार दी.
Published : May 16, 2026 at 1:44 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के मांडल-आसींद थाना क्षेत्र की सरहद पर हरिपुरा चौराहे के पास शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 4 युवकों को कुचल दिया. इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची एवं घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया.
आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचेरी ने कहा कि थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिपुरा चौराहे के निकट सड़क किनारे खड़े चार युवकों को कार ने टक्कर मार दी. इससे मोनू पोल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. सलमान फकीर (23), संजय (20) एवं टीपू (22) घायल हो गए. इनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया.
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ग्रामीणों में रोष: हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों में रोष देखा गया. पास के हरिपुरा चौराहे के वासियों ने स्पीड ब्रेकर बनाने एवं वाहन चालकों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की मांग की. हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया. हादसा स्थल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. पुलिस ने बड़ी मशक्कत से यातायात सुचारू कराया. आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचेरी ने कहा, पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर यातायात सुचारू किया.
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