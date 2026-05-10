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कार से छू गई बाइक तो 'दबंगों' ने 'सेल्समैन' को किया अगवा; रातभर पीटा, फिर मांगी 1 लाख की फिरौती

बरेली: शहर में पीलीभीत बाईपास पर मामूली टक्कर के बाद दबंगई का मामला सामने आया है, जहां कार से बाइक छू जाने पर युवकों ने शराब दुकान के सेल्समैन का कथित रूप से अपहरण कर लिया. आरोप है कि आरोपियों ने युवक को पूरी रात कार में बैठाकर शहर और आसपास के इलाकों में घुमाया, मारपीट की और परिजनों से एक लाख रुपये की फिरौती भी मांगी.



पुलिस ने करीब 18 घंटे बाद युवक को सकुशल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. भुता थाना क्षेत्र के सिसैया गांव निवासी 25 वर्षीय अभिषेक गंगवार केसरपुर स्थित शराब दुकान पर सेल्समैन का काम करते हैं. अभिषेक ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात वह अपने परिचित ललित पटेल और अन्य साथियों के साथ एक प्लॉट देखकर वापस लौट रहे थे. सभी लोग दो बाइकों पर सवार थे.



एक लाख रुपये की फिरौती मांगी

रास्ते में पीलीभीत बाइपास स्थित महानगर कॉलोनी के पास पीछे से तेज रफ्तार कार निकली, जिससे उनकी बाइक हल्की टकरा गई. अभिषेक के अनुसार उन्होंने विरोध जताया तो कार सवार चार युवक गाड़ी से उतरे और जबरन उन्हें कार में डालकर ले गए. पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने पूरी रात उसके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन से परिचितों को कॉल कराकर एक लाख रुपये की फिरौती मांगी. अभिषेक ने बताया कि जब उसने आर्थिक स्थिति और परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला दिया तो आरोपी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे.

पुलिस से बचने फ्लाइट मोड में कर रहे थे मोबाइल

घटना की जानकारी मिलते ही ललित पटेल ने इज्जतनगर थाना पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी लगातार मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर कर रहे थे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी आ रही थी.

