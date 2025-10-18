ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला पर युवक ने कार चढ़ाई, 15 फीट तक घसीटता ले गया

पुलिस के अनुसार पेट्रोल भरवाने के बाद कार चालक टर्न ले रहा था, इसी दौरान गाड़ी का टायर महिला पर चढ़ गया.

CCTV footage of the incident footage
घटना का सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 6:05 PM IST

उदयपुर: जिले के डबोक थाना क्षेत्र में गुडली स्थित एक पेट्रोल पंप पर सफाई कार्य कर रही महिला पर एक कार सवार युवक ने गाड़ी चढ़ा दी. इतना ही नहीं, महिला को वह करीब 15 फीट तक घसीटता हुआ ले गया. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एमबी अस्पताल के भर्ती कराया गया.

थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुरुवार शाम कार चालक पेट्रोल भरवाने के बाद टर्न ले रहा था. इसी दौरान गाड़ी का पहिया महिला के ऊपर चढ़ गया. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चालक वहां से जा चुका था. थानाधिकारी ने कहा कि अभी तक महिला के परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है.

महिला पर चढ़ी कार, हुई घायल (ETV Bharat Udaipur)

पेट्रोल पंप मैनेजर अर्जुन ने बताया कि महिला की हालत देखकर तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई और स्टाफ ने उसे एमबी अस्पताल पहुंचाया. हादसे में महिला के हाथ, पैर और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं. घायल महिला की पहचान रुकमणी (55) पत्नी श्यामलाल मेघवाल, निवासी देबारी के रूप में हुई है. वह कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंप पर सफाई का काम करने लगी थी. बताया जा रहा है कि उसके पति का कुछ साल पहले निधन हो चुका है और वह अपने दो बेटों का पालन-पोषण कामकाज कर करती है. उसका बड़ा बेटा 17 और छोटा 10 साल का है.

