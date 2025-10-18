ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला पर युवक ने कार चढ़ाई, 15 फीट तक घसीटता ले गया

उदयपुर: जिले के डबोक थाना क्षेत्र में गुडली स्थित एक पेट्रोल पंप पर सफाई कार्य कर रही महिला पर एक कार सवार युवक ने गाड़ी चढ़ा दी. इतना ही नहीं, महिला को वह करीब 15 फीट तक घसीटता हुआ ले गया. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एमबी अस्पताल के भर्ती कराया गया.

थानाधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुरुवार शाम कार चालक पेट्रोल भरवाने के बाद टर्न ले रहा था. इसी दौरान गाड़ी का पहिया महिला के ऊपर चढ़ गया. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चालक वहां से जा चुका था. थानाधिकारी ने कहा कि अभी तक महिला के परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है.