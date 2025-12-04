ETV Bharat / state

अपनी दुकान के बाहर खेल रहा था बच्चा, दादी के सामने ही पांच साल के मासूम पर चढ़ा दी गाड़ी

ग्वालियर थाना क्षेत्र के अमरकंटक एनक्लेव स्थित कुमुद अपार्टमेंट के बाहर की घटना. पुलिस ने मामले में आरोपी कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार.

car ran over child in GWALIOR
बच्चे पर कार चढ़ाने का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 4, 2025

ग्वालियर: ग्वालियर में पांच साल के बच्चे पर कार चढ़ाने वाले फरार आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बीते 28 नवंबर को ग्वालियर में दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ जिसमें बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं. बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

सड़क पर खेलते वक्त बच्चे पर चढ़ा दी थी कार

घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के अमरकंटक एनक्लेव स्थित कुमुद अपार्टमेंट के बाहर घटी. 28 नवंबर की रात पाँच साल का बच्चा कियान कुमुद अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर खेल रहा था. सामने ही उसकी दादी अपनी दुकान पर बैठी हुई थी. इसी बीच मोहित तोमर नाम का युवक वहां आया, उसकी कार दुकान के सामने खड़ी थी. लापरवाही दिखाते हुए आरोपी कार में बैठा और बिना देखे कि बच्चा सड़क पर खेल रहा है उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी.

रोबिन जैन, सीएसपी (ETV Bharat)

हादसे का सीसीटीवी आया सामने

अचानक गाड़ी आगे बढ़ने से कियान को बचने का मौका भी नहीं मिला और और आरोपी कार चालक अपनी गाड़ी बच्चे के ऊपर चढ़ाते हुए आगे बढ़ गया. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. अचानक कार चढ़ने से बच्चा दर्द से चीख उठा, आवाज सुनकर आसपास के लोग और बच्चे की दादी दौड़कर उसके पास पहुंचे. वहीं आरोपी ने भी आगे बढ़कर अपनी कार रोकी.

अस्पताल में बच्चे को छोड़ फरार हो गया आरोपी

बच्चे की हालत को देखते हुए तुरंत उसकी दादी मोहित की कार से ही उसे लेकर अस्पताल भागी. जहाँ उसका प्राथमिक उपचार कराया गया. लेकिन इलाज के बीच ही आरोपी अस्पताल में बच्चे को छोड़कर गायब हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही बच्चे के पिता और अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे और बच्चे को दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट कराया. बच्चे के परिजनों ने पुलिस में मामले की FIR दर्ज कराई.

बच्चे को आई हैं गंभीर चोटें

बच्चे के पिता सुमित ने बताया, "कुमुद अपार्टमेंट के बाहर ही उनकी मां दुकान चलाती हैं. बच्चा बाहर खेल रहा था इसी दौरान मोहित ने उस पर कार चढ़ा दी. इलाज कराने की जगह वह बच्चे को अस्पताल में छोड़ कर भाग गया. मैंने पुलिस में FIR दर्ज करायी है. बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं उसके पैर में फ्रैक्चर है, चेहरे और शरीर पर कई जगह चोटें हैं. भगवान की कृपा ही है कि इतना छोटा बच्चा कार चढ़ने के बाद भी बच गया."

समझौते का दबाव बना रहा था आरोपी

मामले में बच्चे की दादी पूनम ने बताया, "घटना के बाद जब हमने पुलिस में शिकायत की और एफआईआर दर्ज हो गई तो आरोपी बार-बार समझौते का दबाव बना रहा था. वह इलाज का खर्च देने की बात कह रहा था. उसकी वजह से हमारा बच्चा मरते-मरते बचा है. अब पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करे."

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, कार भी जब्त

मामले की जानकारी देते हुए ग्वालियर सीएसपी हेड क्वार्टर रोबिन जैन ने बताया, "पाँच साल के बच्चे पर कार चढ़ाने की उसके परिजनों की शिकायत पर ग्वालियर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था. आरोपी फरार था लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है और अब फरार आरोपी मोहित तोमर को भी गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है."

