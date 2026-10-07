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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, 3 टेनिस खिलाड़ियों की मौत

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी अर्टिगा ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह करीब पांच बजे तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी. हादसे में कार सवार तीन टेनिस खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.



पुलिस के मुताबिक, कार में छह लोग सवार थे और सभी लखनऊ से देवरिया लौट रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए. सूचना पर यूपीडा के सुरक्षा कर्मी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे. कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर घायलों को एंबुलेंस से कुमारगंज स्थित सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया.