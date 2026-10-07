पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, 3 टेनिस खिलाड़ियों की मौत
तीन अन्य घायल, सभी लखनऊ से देवरिया जा रहे थे, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:35 AM IST
अयोध्या: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह करीब पांच बजे तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी. हादसे में कार सवार तीन टेनिस खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
पुलिस के मुताबिक, कार में छह लोग सवार थे और सभी लखनऊ से देवरिया लौट रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए. सूचना पर यूपीडा के सुरक्षा कर्मी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे. कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर घायलों को एंबुलेंस से कुमारगंज स्थित सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया.
प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज दर्शननगर रेफर कर दिया गया. हादसे में देवरिया निवासी नित्या प्रजापति (22), इरफान अंसारी (20) और अनिकेत (24) की मौत हो गई. वहीं देवरिया के लार थाना क्षेत्र के लखौरा निवासी आनंद यादव (23), तैयर बुजुर्ग निवासी राजू (22) और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के जमुनी निवासी जयंतो शर्मा (30) पुत्र जनार्दन घायल हुए हैं.
घायल जयंतो शर्मा ने बताया कि सभी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और लखनऊ में खेलकर देवरिया लौट रहे थे. यात्रा के दौरान सभी लोग नींद में थे. हादसा कैसे हुआ. इसकी उन्हें जानकारी नहीं हो सकी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है.