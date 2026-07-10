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मिर्जापुर में खड़े ट्रक में घुसी कार, पत्नी और पिता की मौत, वाराणसी से इलाज करा कर प्रतापगढ़ लौट रहे थे

नेशनल हाईवे कटका के पास कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. (Photo Credit; Mirzapur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:11 PM IST

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मिर्जापुर : कछवां थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़े अज्ञात ट्रेलर से एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में एक महिला और एक बुजुर्ग की मौत हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. परिवार वाराणसी से इलाज करा कर प्रतापगढ़ घर वापस लौट रहा था.

हादसे में कार सवार प्रगति अग्रवाल (28), पत्नी शिवम अग्रवाल, निवासी चिलबिला, थाना प्रतापगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई. कार चालक शिवम अग्रवाल (30) और प्रभात अग्रवाल (63), पुत्र मोतीलाल अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान प्रभात अग्रवाल ने भी दम तोड़ दिया. शिवम अग्रवाल का इलाज चल रहा है.

नेशनल हाईवे कटका के पास तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी, जिससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार में सवार पत्नी और पिता की मौत हो गई और पति गंभीर से घायल हो गया. एम्बुलेंस की मदद से भदोही जनपद के औराई अस्पताल पहुंचाया गया.

सीओ सदर सदानंद सिंह ने बताया, चिलबिला प्रतापगढ़ के रहने वाले शिवम अग्रवाल अपनी पत्नी प्रगति अग्रवाल और पिता प्रभात अग्रवाल के साथ वाराणसी से इलाज करवाकर स्विफ्ट डिजायर कार से घर जा रहे थे. कटका पड़ाव के होटल के सामने खड़े ट्रेलर से टकरा गए. हादसे में पत्नी प्रगति और पिता प्रभात की मौत हो गयी. प्रभात अग्रवाल कैंसर के मरीज थे.

सीओ सदर सदानंद सिंह ने बताया, प्रगति अग्रवाल की तत्काल घटना स्थल पर ही मौत हो गयी. शिवम अग्रवाल के पिता प्रभात की मौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में हो गयी. शिवम अग्रवाल कार चला रहे थे, उन्हें मामूली चोट आई है. घटना की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में आरव हत्याकांड में दोषी को फांसी की सजा, 40 दिन में फैसला, डेढ़ साल के मासूम को पटककर मार डाला था

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