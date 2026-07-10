ETV Bharat / state

मिर्जापुर में खड़े ट्रक में घुसी कार, पत्नी और पिता की मौत, वाराणसी से इलाज करा कर प्रतापगढ़ लौट रहे थे

मिर्जापुर : कछवां थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़े अज्ञात ट्रेलर से एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में एक महिला और एक बुजुर्ग की मौत हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. परिवार वाराणसी से इलाज करा कर प्रतापगढ़ घर वापस लौट रहा था.

हादसे में कार सवार प्रगति अग्रवाल (28), पत्नी शिवम अग्रवाल, निवासी चिलबिला, थाना प्रतापगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई. कार चालक शिवम अग्रवाल (30) और प्रभात अग्रवाल (63), पुत्र मोतीलाल अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान प्रभात अग्रवाल ने भी दम तोड़ दिया. शिवम अग्रवाल का इलाज चल रहा है.

नेशनल हाईवे कटका के पास तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी, जिससे उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार में सवार पत्नी और पिता की मौत हो गई और पति गंभीर से घायल हो गया. एम्बुलेंस की मदद से भदोही जनपद के औराई अस्पताल पहुंचाया गया.