गोरखपुर में राज्यमंत्री के वाहन में पीछे से कार ने मारी टक्कर, पति-पत्नी घायल
दूर तक घिसटती रही मंत्री की कार, इस हादसे में महिला का पैर टूटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 8:41 PM IST
गोरखपुर: चौरी चौरा इलाके में रविवार दोपहर बाद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बेचन राम की खड़ी कार में पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राज्य मंत्री की कार दूर तक घिसटती हुई चली गई. इस हादसे में टक्कर मारने वाली कार में सवार पति-पत्नी घायल हो गए. जिस समय हादसा हुआ, राज्यमंत्री कार से निकल चुके थे. दंपति गोरखपुर के ही रहने वाले हैं. दोनों को चौरी चौरा सीएचसी में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने इन्हें हायर सेंटर भेज दिया.
बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास रहने वाले बाल मुकुन त्रिपाठी और विमला त्रिपाठी रविवार दोपहर करीब 2 बजे देवरिया से गोरखपुर आ रहे थे. दोनों कार में सवार थे. चौरी चौरा कस्बे की एक चाय की दुकान पर दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बेचन राम सरकारी अपनी कार से पहुंचे. यहां राज्यमंत्री कार से उतरकर चाय की दुकान की तरफ बढ़े. इसी दौरान पीछे से आ रही बाल मुकुन की कार ने जोरदार टक्कर मारी. राज्यमंत्री की कार के चालक ने हैंडब्रेक लगाया, इसके बाद भी दूर तक गाड़ी घिसटती रही.
इधर, टक्कर मारने वाली कार के अंदर बैठे दंपति की एयर बैग खुलने की वजह से जान बच गई. हालांकि, दोनों को काफी चोट आई है. महिला का पैर टूट गया है. मुंडेरा बाजार चौकी इंचार्ज अशोक शर्मा ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों काे एंबुलेंस के जरिए सीएचसी पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दंपति को हायर सेंटर भेज दिया. इस घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया. पुलिस ने दोनों गाड़ियों को सड़क के किनारे कर जाम खुलवाया.
चौरी चौरा थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि बुजुर्ग दंपति देवरिया की तरफ से आ रहे थे. संभवत: उन्हें झपकी आ गई होगी. एयरबैग खुल गया, बावजूद महिला को पैर में चोट आई है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर जाने की सलाह दी गई. फिलहाल, दोनों खतरे से बाहर हैं.
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