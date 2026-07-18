कार ने बाइक को मारी सीधी टक्कर, एक की मौत तीन घायल, धमतरी के सिहावा की घटना
धमतरी में सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है. हादसे में एक की मौत हुई है जबकि तीन गंभीर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 18, 2026 at 4:20 PM IST
धमतरी :धमतरी जिले के नगरी-सिहावा मुख्य मार्ग पर ग्राम देवपुर के पास हुए भीषण सड़क हादसे का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में तेज रफ्तार कार लापरवाहीपूर्वक सड़क पर दौड़ती दिखाई दे रही है, जो सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार चारों लोग कई फीट ऊपर उछलकर सड़क पर जा गिरे.
सामने से कार ने मारी टक्कर
जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई की शाम करीब साढ़े 6:30 बजे ग्राम सिरकट्टा निवासी 18 वर्षीय रामू नेताम अपनी दो बहनों और एक अन्य युवती के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर नगरी से रथयात्रा देखकर वापस गांव लौट रहा था. तभी ग्राम देवपुर और बेलरगांव के बीच सामने से आ रही कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.
एक युवक की मौत,तीन गंभीर
हादसे में बाइक चालक रामू नेताम समेत बाइक पर सवार तीनों युवतियां भी बुरी तरह घायल हो गईं. स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल नगरी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामू नेताम को मृत घोषित कर दिया. वहीं तीनों युवतियों का उपचार जारी है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.
मामले में कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसे जांच का महत्वपूर्ण साक्ष्य बनाया गया है. पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है- शैलेंद्र पांडेय, ASP
एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. प्रारंभिक जांच में कार चालक द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना सामने आया है. फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू यह भी है कि एक ही बाइक दो के बदले चार लोग सवार थे.जो कहीं ना कहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करता है.
कोरिया में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, बुजुर्ग पर फरसे से जानलेवा हमला, तीन आरोपी हिरासत में
बस्तर में निर्दोष आदिवासियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन, नक्सल मामलों को लेकर हुए थे गिरफ्तार
VSK ऐप की सख्ती के बीच MCB में यू-टर्न, 27 शिक्षकों को फिर मिला छात्रावासों का अतिरिक्त प्रभार, व्यवस्था पर उठे सवाल