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पलवल में आपसी रंजिश में दफ्तर में घुसाई कार, फिर हथौड़े से हमले की फैलाई अफवाह, CCTV फुटेज से खुला राज

पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला किया दर्ज: रोहित की शिकायत और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नरेंद्र कुंडू के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया. प्रारंभिक जांच में घटना को गंभीर मानते हुए पुलिस ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए.

दफ्तर में बैठे लोगों पर चढ़ाई कार: असावटा निवासी रोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि, "22 मई की रात वह अपने साथियों के साथ कुसलीपुर स्थित एक प्रॉपर्टी कार्यालय में बैठा था. इसी दौरान देव नगर निवासी नरेंद्र अपनी कार लेकर वहां पहुंचा और कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से तेज रफ्तार कार सीधे कार्यालय के अंदर घुसा दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार्यालय का सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया जबकि घायल रोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पलवल: जिले गांव कुसलीपुर के पास शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक युवक ने कथित रंजिश के चलते अपनी कार सीधे प्रॉपर्टी दफ्तर में घुसा दी. इसके बाद अस्पताल में भर्ती होकर खुद पर हथौड़ों से हमले की अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले की सच्चाई सामने ला दी. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नरेंद्र ने सुनाई हादसे की दूसरी कहानी: दूसरे पक्ष की ओर से नरेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "उसे असावटा निवासी नंदू पोसवाल ने फोन कर कार्यालय में बुलाया था. वहां उसे जबरन शराब पिलाई गई. उसने दावा किया कि पार्टी समाप्त होने के बाद जब वह कार लेकर जाने लगा तो नंदू का हाथ अचानक गियर पर लग गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर कार्यालय के शीशे तोड़ते हुए अंदर घुस गई."

मारपीट का आरोप: नरेंद्र ने आगे कहा कि, "कार टकराते ही रोहित, दिनेश और उनके एक अन्य साथी ने मुझ पर रॉड, डंडों और लाठियों से हमला कर दिया. मैं बेहोश हो गया था. बाद में मुझे कार में डालकर ले जाया जा रहा था, लेकिन रसूलपुर चौक के पास मेरे भतीजे राहुल ने कार पहचान ली. उसे देखकर आरोपी मुझे छोड़कर भाग गए."

CCTV फुटेज ने खोली पूरी सच्चाई: वहीं, इस पूरे मामले में कैंप थाना के जांच अधिकारी सचिन ने कहा कि, "शुरुआती जांच में चश्मदीदों के बयान नहीं मिल पाए थे. इसके बाद 27 मई को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जांच में सामने आया कि नरेंद्र ने जानबूझकर कार को कार्यालय के अंदर बैठे लोगों की तरफ मोड़ा था. फुटेज में यह भी स्पष्ट हुआ कि घटना के बाद दूसरे पक्ष ने उसके साथ डंडों से मारपीट की थी, जबकि हथौड़ों से हमला किए जाने का दावा गलत पाया गया."

जांच में जुटी पुलिस: वहीं, इस मामले में डीएसपी अनिल कुमार ने कहा कि, "सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई है. जांच में सामने आया कि कार कार्यालय में जानबूझकर घुसाई गई थी. वहीं घायल पर हथौड़ों से हमले की बात सही नहीं मिली. दोनों पक्षों की शिकायतों पर मुकदमे दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जा रही है. मामले की जांच अभी जारी है. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज मामलों में तथ्यों की पड़ताल की जा रही है."

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