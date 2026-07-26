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जयपुर में कार रैली के जरिए किया अंगदान के लिए जागरूक, मुहिम से अब तक हजारों लोग जुड़े

राजधानी के अशोक क्लब से जलमहल के अंगदान स्मारक तक निकाली गई वाहन रैली. लोगों से अंगदान की अपील की गई.

Guests flagging off a car rally for organ donation awareness.
अंगदान जागरूकता के लिए कार रैली को हरी झंडी दिखाते अतिथि (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार को मोर फाउंडेशन के बैनर तले कार रैली निकाली गई. रैली को आईपीएस अधिकारी परम ज्योति और कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाई. अशोक क्लब से शुरू कार रैली एमआई रोड, अजमेरी गेट, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होते हुए जलमहल स्थित अंगदान स्मारक पर संपन्न हुई. रैली में अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के पोस्टर और बैनर लगाए गए. आयोजकों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्हें अंगों की ज्यादा जरूरत है. अगर दान के जरिए अंग उपलब्ध हो जाए तो नया जीवन मिल सकता है.

अंगदान बहुत ही पवित्र उद्देश्य: आईपीएस अधिकारी परम ज्योति का कहना है कि अंगदान बहुत पवित्र उद्देश्य है. अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद एक से ज्यादा लोगों को जीवन देना और उनके जरिए फिर से जीना बड़ी बात है. इस बात को समझना और इस मुहिम को आगे बढ़ना बड़ा काम है. मोर फाऊंडेशन अच्छा काम कर रहा है. इस मुहिम से काफी लोग जुड़ रहे हैं. अब यह बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम देखें तो मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. चाहे वो सड़क हादसों में मौत हो या अन्य कारणों से हो, कई बार लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं . शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है. प्राण वायु खत्म होने पर जीवन भी खत्म हो जाता है, लेकिन हम अंगदान कर एक से अधिक लोगों को जीवन दे सकते हैं. इससे अच्छा काम कुछ दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है. कई छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनका जीवन खतरे में है. उनको अंगों की बेहद आवश्यकता है.

पढ़ें:अंगदान संकल्प अभियान में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर, इतने नागरिक ले चुके हैं संकल्प

कार रैली के जरिए किया अंगदान के लिए जागरूक (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

15 साल से अभियान: कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने कहा कि देश में आज भी लाखों लोग अंगों के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिनको नया जीवन मिल सकता है. हमने 15 साल पहले अभियान शुरू किया था. राजस्थान ने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की है. मोर फाऊंडेशन सिटीजन फोरम कार रैली के जरिए आज लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है. यह नवजीवन प्रोजेक्ट है. अब तक हमारी मुहिम के जरिए 160 लोगों ने अंगदान किया है. कई व्यक्तियों को नई जिंदगी मिली है.अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की सहमति के बाद उसके अंगों को दान किया जाता है. उसमें किडनी, हार्ट,लिवर, आंखें और भी अंग है, जिन्हें दान किया जाता है.

3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस : रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी अजय गुप्ता ने कहा कि 3 जुलाई से 3 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी अंगदान दिवस चल रहा है. 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है. यह एक्टिविटी मात्र एक दिन में संपन्न नहीं हो सकती. यह अभियान एक महीने से चल रहा है. हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़े. काफी लोग जुड़ रहे हैं. लोगों को अंगदान को प्रेरित कर रहे हैं.

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