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जयपुर में कार रैली के जरिए किया अंगदान के लिए जागरूक, मुहिम से अब तक हजारों लोग जुड़े

जयपुर: अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार को मोर फाउंडेशन के बैनर तले कार रैली निकाली गई. रैली को आईपीएस अधिकारी परम ज्योति और कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाई. अशोक क्लब से शुरू कार रैली एमआई रोड, अजमेरी गेट, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होते हुए जलमहल स्थित अंगदान स्मारक पर संपन्न हुई. रैली में अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के पोस्टर और बैनर लगाए गए. आयोजकों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्हें अंगों की ज्यादा जरूरत है. अगर दान के जरिए अंग उपलब्ध हो जाए तो नया जीवन मिल सकता है.

अंगदान बहुत ही पवित्र उद्देश्य: आईपीएस अधिकारी परम ज्योति का कहना है कि अंगदान बहुत पवित्र उद्देश्य है. अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद एक से ज्यादा लोगों को जीवन देना और उनके जरिए फिर से जीना बड़ी बात है. इस बात को समझना और इस मुहिम को आगे बढ़ना बड़ा काम है. मोर फाऊंडेशन अच्छा काम कर रहा है. इस मुहिम से काफी लोग जुड़ रहे हैं. अब यह बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम देखें तो मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. चाहे वो सड़क हादसों में मौत हो या अन्य कारणों से हो, कई बार लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं . शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है. प्राण वायु खत्म होने पर जीवन भी खत्म हो जाता है, लेकिन हम अंगदान कर एक से अधिक लोगों को जीवन दे सकते हैं. इससे अच्छा काम कुछ दूसरा नहीं हो सकता है, इसलिए अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है. कई छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनका जीवन खतरे में है. उनको अंगों की बेहद आवश्यकता है.

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