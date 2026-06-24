ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में डंपर की टक्कर से कार खाई में गिरी, संत की मौत, दूसरा घायल

बदायूं मार्ग पर हुआ हादसा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

फर्रुखाबाद में डंपर की टक्कर, एक की मौत
फर्रुखाबाद में डंपर की टक्कर, एक की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: जिला में बदायूं मार्ग पर अमृतपुर कस्बे के निकट बुधवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक संत की मौत हो गई. जबकि दूसरे संत गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी एक अल्टो कार को पीछे से आ रहे अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी. घटना की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार में राम भारती उर्फ रामू बाबा पुत्र वासुदेव निवासी नगरिया चौराहा हनुमान मंदिर, जनपद मैनपुरी, गंगा भारती उर्फ धरू बाबा पुत्र ओमकार निवासी बागवान मोहल्ला, मैनपुरी सवार थे. दोनों संत पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा से जुड़े हुए थे. गुरु संगम भारती महाराज के शिष्य बताए गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दयानंद इंटर कॉलेज के निकट कार सड़क किनारे खड़ी थी. इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात डंपर ने कार में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर भेजा गया.जहां चिकित्सकों ने राम भारती उर्फ रामू बाबा को मृत घोषित कर दिया.वहीं गंगा भारती उर्फ धरू बाबा का उपचार जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फरार डंपर और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है.

बताया गया है कि दोनों संत पांचाल घाट से गंगा स्नान कर शमशाबाद स्थित अपने एक शिष्य से मिलने जा रहे थे.इसके बाद उन्हें मैनपुरी के लिए रवाना होना था. लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने उनकी यात्रा को हमेशा के लिए थाम दिया.

वहीं अमृतपुर थाना प्रभारी दर्शन सिंह ने बताया एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है.दूसरे व्यक्ति को को हल्की चोटें आई हैं.आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. और जल्द ही फरार वाहन की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

FARRUKHABAD ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT NEWS
ROAD ACCIDENT IN UP
UP ACCIDENT NEWS
FARRUKHABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.