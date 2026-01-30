ETV Bharat / state

उत्तराखंड में घने कोहरे का कहर, लक्सर में डंपर से टकराई कार, दो गंभीर घायल

हरिद्वार के लक्सर में एक कार डंपर से जा टकराई, हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर घायल हो गए.

Laksar dumper accident
लक्सर में डंपर से टकराई कार (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 30, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
लक्सर: हरिद्वार मार्ग पर शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे घने कोहरे के चलते एक सड़क हादसा हो गया. जगजीतपुर से लक्सर की ओर जा रही एक कार श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से जा टकराई. हादसे में कार सवार दो लोग गंभीर घायल हो गए. तत्काल घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर देर रात खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था. सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी, जिस वजह से कार चालक को डंपर दिखाई नहीं दिया और वाहन उससे टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे का कारण घना कोहरा और सड़क किनारे खड़ा खराब डंपर माना जा रहा है.

Laksar dumper accident
कोहरा मानी जा रही हादसे की वजह (Photo-ETV Bharat)

मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि लक्सर क्षेत्र तराई वाला क्षेत्र सर्दियों में अक्सर सुबह कोहरा काफी ज्यादा रहता है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. 2 दिन पूर्व हुई बारिश के कारण मौसम साफ हो गया था, लेकिन फिर से सुबह के समय जबरदस्त कोहरा छा रहा है. जिसके कारण स्कूली बच्चों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. वहीं कोहरे से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कोहरे से विजिबिलिटी बेहद हो गई है.आए दिन रोड पर कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं. आज सुबह भी काफी जबरदस्त कोहरा था, जिसके कारण कार चालक को सामने खड़ा डंपर दिखाई नहीं दिया और कार डंपर के पीछे से टकरा गई.

Laksar dumper accident
हादसे में कार हुई क्षतिग्रस्त (Photo-ETV Bharat)

चौकी इंचार्ज सुल्तानपुर नरेंद्र रावत ने बताया कि घने कोहरे के कारण कार खड़े डंपर से टकरा गई. हादसे में कार सवारों को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

