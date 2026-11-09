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एटा में कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ी कार बनी आग का गोला, पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका

आग की चपेट में आई कार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा: कोतवाली नगर क्षेत्र में धान मिल के पास कांग्रेस कार्यालय के सामने रविवार देर रात खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार आग की लपटों से घिर गई. घटना से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कार कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशिक हुसैन उर्फ भोले की बताई जा रही है.

एटा (Video Credit; ETV Bharat) प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार रात कार कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ी थी. इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई. कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से फैल गई कि आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी के दौरान पटाखे की चिंगारी से कार में आग लगने की आशंका जताई है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हुई है.