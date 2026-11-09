एटा में कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ी कार बनी आग का गोला, पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका
स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी के दौरान पटाखे की चिंगारी से कार में आग लगने की आशंका जताई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:22 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 1:01 PM IST
एटा: कोतवाली नगर क्षेत्र में धान मिल के पास कांग्रेस कार्यालय के सामने रविवार देर रात खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार आग की लपटों से घिर गई. घटना से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कार कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशिक हुसैन उर्फ भोले की बताई जा रही है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार रात कार कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ी थी. इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई. कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से फैल गई कि आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी के दौरान पटाखे की चिंगारी से कार में आग लगने की आशंका जताई है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अधिकारी जितेंद्र कुमार और बनगांव चौकी प्रभारी गगनदीप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. दमकल की कई गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया. दमकल कर्मियों ने काफी देर तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटनास्थल पर आग की लपटें उठती देख लोगों की भीड़ जुट गई.
फायर स्टेशन प्रभारी जितेंद्र चौरसिया ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र में धान मिल के पास देर रात कूड़े के ढेर में आतिशबाजी के दौरान पटाखों से निकली चिंगारी से आग लगने की आशंका है. पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. कार में आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है.
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