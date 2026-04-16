खाली प्लॉट में खड़ी कार बनी आग का गोला, जलकर हुई खाक, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू

खाली प्लॉट में खड़ी कार बनी आग का गोला, जलकर हुई खाक, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू
रुड़की में एक खड़ी कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 16, 2026 at 11:20 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब घर के बाहर खड़ी एक कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के लोग अपने घरों से बाहर आ गए, आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. जिसके बाद राहत की सांस ली गई. हालांकि इस घटना में कार पूरी तरह जल कर खाक हो गई, गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.
रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सत्ती मोहल्ला स्थित इंद्रा पार्क के पास घर के बाहर एक खाली प्लॉट में निसान मैग्नेट कार खड़ी हुई थी, कार में बीती देर रात अचानक आग लग गई. कार में आग लगने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया. वहीं कार में आग लगती देख कॉलोनी वासी अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए, इसी बीच किसी शख्स ने आग लगने जानकारी दमकल विभाग को दी. सूचना मिलते ही तत्काल दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.
वहीं आग को बढ़ता देख आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि समय रहते दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी, दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को आसपास के अन्य वाहनों और मकानों तक फैलने से रोक लिया गया. इसी के साथ दमकल कर्मियों ने कार में लगे पेट्रोल टैंक को भी फटने से बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया.
दमकल विभाग के फायरमैन अतर सिंह राणा ने बताया कि यह कार मंगलौर निवासी फहीम की थी, जो अपनी निसान मैग्नेट (UK07 D 3498) को अपने एक दोस्त के घर के बाहर खड़ी करके गए थे, इसी दौरान अचानक कार में आग लग गई, घटना की सूचना मिलते ही कार मालिक फहीम भी मौके पर पहुंचे और अपनी कार की हालत देखकर हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, प्रारंभिक अंदाजा शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है. लेकिन असल वजह जांच के बाद ही सामने आएगी.
प्रत्यक्षदर्शी अनस फरीदी और मोनू ने बताया कि खड़ी कार में अचानक धुआं उठने लगा, कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि आसपास खड़े लोगों में दहशत फैल गई, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते दमकल विभाग नहीं पहुंचता, तो आग आसपास के घरों और अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी. बहरहाल, इस घटना ने एक बार फिर से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत का एहसास कराया है कि अपना वाहन खड़ा करते समय उसकी स्थिति की जांच करना और किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी को नजरअंदाज न करना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.
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