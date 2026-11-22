हांसी में फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार का कचूमर, पलटने के बाद उछलकर नीचे गिरा शख्स, दो की मौत
Car overturns in Hansi : हरियाणा के हांसी में फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार पलट गई जिससे दो लोगों की मौत हो गई है.
Published : November 22, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 7:00 PM IST
हांसी : हरियाणा के हिसार-दिल्ली हाईवे पर हांसी के कुंदनापुर गांव के फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है. कार से उछलकर एक व्यक्ति फ्लाईओवर से नीचे गिर गया. कार में फंसे दो घायलों को मशक्कत के बाद निकाला गया.
फ्लाईओवर पर पलटी कार : दिल्ली हिसार हाईवे पर हांसी में कुंदनापुर के पास फ्लाईओवर पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हिसार की तरफ जा रही तेज रफ्तार ग्रैंड आई-10 कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर पर तीन-चार पलटे खा गई. हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार एक व्यक्ति उछलकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को जब हांसी के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया तो इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को हिसार रेफर कर दिया गया है.
कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त : हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार में फंसे दोनों घायलों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी गई. जांच अधिकारी सत्यवान ने बताया कि कार का नंबर HR-26 FG-0150 है. घायलों में एक की पहचान आयुष अतुल के रूप में हुई है, जबकि अन्य की पहचान की जानकारी जुटाई जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फ्लाईओवर पर चढ़ते समय मोड़ के पास तेज रफ्तार के चलते कार का संतुलन बिगड़ने की आशंका है. हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है
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