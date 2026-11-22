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हांसी में फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार का कचूमर, पलटने के बाद उछलकर नीचे गिरा शख्स, दो की मौत

हांसी में फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार पलटी ( ETV Bharat )

हांसी : हरियाणा के हिसार-दिल्ली हाईवे पर हांसी के कुंदनापुर गांव के फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है. कार से उछलकर एक व्यक्ति फ्लाईओवर से नीचे गिर गया. कार में फंसे दो घायलों को मशक्कत के बाद निकाला गया.

फ्लाईओवर पर पलटी कार : दिल्ली हिसार हाईवे पर हांसी में कुंदनापुर के पास फ्लाईओवर पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हिसार की तरफ जा रही तेज रफ्तार ग्रैंड आई-10 कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर पर तीन-चार पलटे खा गई. हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार एक व्यक्ति उछलकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को जब हांसी के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया तो इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को हिसार रेफर कर दिया गया है.