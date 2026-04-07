ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में सड़क पर पलटी कार, दो महिलाओं की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर

अल्मोड़ा जिले के सल्ट के शशीखाल में सड़क पर पलटी कार, चालक को आ गई थी नींद की झपकी, दो की हालत गंभीर

ALMORA CAR ACCIDENT
सड़क पर पलटी कार (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 10:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अल्मोड़ा: दिल्ली से सल्ट को जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार शशिखाल के पास पलट गई. जिसमें कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय ले जाया गया. जहां उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं, पुलिस हादसे के बारे में जानकारी जुटा रही है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से स्विफ्ट डिजायर कार संख्या DL 12 CT 6489 में सवार होकर दरबान सिंह रावत अपनी पत्नी निर्मल रावत और भाभी माधुरी रावत के साथ सुबह 4 बजे निकले. वो अल्मोड़ा के सल्ट स्थित अपने पैतृक गांव पैसिया-गढ़कोट जा रहे थे. दोपहर बाद वो शशिखाल बाजार के नजदीक बासुआ बैंड के पास पहुंचे, तभी उनकी कार सड़क किनारे पहाड़ी से टकरा कर पलट गई.

कार के पलटते ही अंदर सवार लोगों में चीख पुकार मच गई. इसी बीच हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे. साथ ही उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी. इसके बाद उन्होंने कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला. हादसे में निर्मल रावत और माधुरी देवी गंभीर घायल हो गए. जबकि, कार चालक दरबान सिंह को हल्की चोटें आई हैं.

चालक को आ गई थी नींद की झपकी: उधर, हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. जहां पर उनका उपचार चल रहा है. बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ.

आए दिन हो रहे हादसे: बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. जिसमें कई लोग जान गंवा रहे हैं तो कई घायल भी हो रहे हैं. बीते दिनों भी नैनीताल के प्रिया बैंड के पास सड़क हादसा हो गया था. जहां दो टैंपो ट्रैवलर पलटने से कई लोग घायल हो गए थे. जिसमें दो की हालत गंभीर हो गई थी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SALT SHASHIKHAL CAR OVERTURN
अल्मोड़ा में कार पलटी
सल्ट के शशीखाल में कार हादसा
CAR ACCIDENT IN SALT
ALMORA CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.