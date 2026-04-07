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अल्मोड़ा में सड़क पर पलटी कार, दो महिलाओं की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर

अल्मोड़ा: दिल्ली से सल्ट को जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार शशिखाल के पास पलट गई. जिसमें कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय ले जाया गया. जहां उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं, पुलिस हादसे के बारे में जानकारी जुटा रही है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से स्विफ्ट डिजायर कार संख्या DL 12 CT 6489 में सवार होकर दरबान सिंह रावत अपनी पत्नी निर्मल रावत और भाभी माधुरी रावत के साथ सुबह 4 बजे निकले. वो अल्मोड़ा के सल्ट स्थित अपने पैतृक गांव पैसिया-गढ़कोट जा रहे थे. दोपहर बाद वो शशिखाल बाजार के नजदीक बासुआ बैंड के पास पहुंचे, तभी उनकी कार सड़क किनारे पहाड़ी से टकरा कर पलट गई.

कार के पलटते ही अंदर सवार लोगों में चीख पुकार मच गई. इसी बीच हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे. साथ ही उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी. इसके बाद उन्होंने कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला. हादसे में निर्मल रावत और माधुरी देवी गंभीर घायल हो गए. जबकि, कार चालक दरबान सिंह को हल्की चोटें आई हैं.