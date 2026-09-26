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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी बेकाबू कार; 3 की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी कार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: डौकी थाना क्षेत्र के बाजिदपुर के पास शनिवार सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक्सप्रेस-वे पर पलट गई. हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और दो लोग गंभीर घायल हैं. सीएम योगी ने लिया संज्ञान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद आगरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी कार. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने के लिए निर्देश दिए हैं. मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देशित किया है. सीएम योगी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. मृतकों की पहचना हुई: डौकी थानाध्यक्ष डौकी सुनीत कुमार शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान जयप्रकाश, भूपेंद्र और कपिल के रूप में हुई है. जबकि, घायलों के नाम जसवंत और जयप्रकाश हैं. इसमें जसवंत कार का चालक है.