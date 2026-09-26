आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पलटी बेकाबू कार; 3 की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर
दिल्ली से 5 लोग कार में सवार होकर बलिया जा रहे थे. शनिवार सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 11:34 AM IST
आगरा: डौकी थाना क्षेत्र के बाजिदपुर के पास शनिवार सुबह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक्सप्रेस-वे पर पलट गई. हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और दो लोग गंभीर घायल हैं.
सीएम योगी ने लिया संज्ञान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद आगरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है.
उन्होंने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने के लिए निर्देश दिए हैं. मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देशित किया है. सीएम योगी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
मृतकों की पहचना हुई: डौकी थानाध्यक्ष डौकी सुनीत कुमार शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान जयप्रकाश, भूपेंद्र और कपिल के रूप में हुई है. जबकि, घायलों के नाम जसवंत और जयप्रकाश हैं. इसमें जसवंत कार का चालक है.
सभी दिल्ली के बताए जा रहे हैं. इनके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा रही हैं. हादसे की वजह कार की तेज गति बताई जा रही है. इस बारे में अन्य पहलू पर भी जांच की जा रही है. यह हादसा शनिवार सुबह 7:30 की है.
डौकी थानाध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली से 5 लोग कार में सवार होकर बलिया जा रहे थे. शनिवार सुबह यमुना एक्सप्रेस वे से रिंग रोड होकर कार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर तेज गति से दौड़ रही कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई.
डौकी थानाध्यक्ष डौकी सुनीत कुमार शर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना पर डौकी थाना पुलिस के साथ ही यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत कार सवार दो घायलों उपचार के लिए अस्पताल भेजा. तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई थी.
हादसे में कार की सीट पर बैठे तीन लोग छिटककर कार से निकलकर नीचे खाई में पत्थरों पर जा गिरे थे. इससे तीनों की मौके पर मौत हो गई. कार का चालक और आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.
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