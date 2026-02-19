अमेठी बाइक को टक्कर मारने के बाद गड्ढे में पलटी कार, छह घायल, दो ट्रामा सेंटर रेफर
अमेठी में तेज रफ्तार कार, बाइक को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे में दो की हालत गंभीर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 2:11 PM IST
अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी में गुरुवार को एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई.
हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में छह लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के सैठा रोड स्थित नवोदय विद्यालय के पास गुरुवार को देर रात एक तेज रफ्तार बलेनो कार सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए.
हादसे में कार सवार पांच लोग जबकि मोटरसाइकिल सवार एक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से कार सवार एक युवक और बाइक सवार युवक की हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है.
हादसे में कार सवार गौरीगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर निवासी दिलीप, सुनील कुमार, सचिन, दमउदीन, बाइक सवार प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर निवासी रोहित गुप्ता और सचिन घायल हुए है. इसमे दो ट्रामा सेंटर रिफर हुए हैं.
पूरे मामले में प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज श्याम नारायन पांडेय ने सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया. दो लोगों को ट्रामा सेंटर रेफर भेजा गया है.
