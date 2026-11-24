ETV Bharat / state

जयपुर में डिवाइडर से टकराकर कार तीन बार पलटी, 1 की मौत, चार घायल

पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजधानी जयपुर में सोमवार देर रात को हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं. यह हादसा देर रात उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और तीन बार पलट गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया. वहीं, मृतक के शव को कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.