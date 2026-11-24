जयपुर में डिवाइडर से टकराकर कार तीन बार पलटी, 1 की मौत, चार घायल
पुलिस बोली- घटना को लेकर परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.
Published : November 24, 2026 at 11:54 AM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर में सोमवार देर रात को हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं. यह हादसा देर रात उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और तीन बार पलट गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया. वहीं, मृतक के शव को कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
करधनी थाने के एसआई मुकेश सिंह ने बताया कि यह हादसा निवारू बाईपास पर हुआ. तेज रफ्तार कार निवारू की तरफ से आ रही थी. हादसे के समय कार में कुल पांच लोग सवार थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार ने तीन बार पलटी खाई.
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अलग-अलग जगहों के रहने वाले हैं घायलः करधनी थाने के एसआई मुकेश सिंह ने बताया, देर रात निवारू बाईपास पर हादसे की जानकारी मिलने पर थाने की टीम मौके पर पहुंची. निवारू की तरफ से आ रही कार दुर्घटनाग्रस्त होने से मुंडियावास निवासी भारत सिंह व भीमसिंह, ब्यावर निवासी सुरेंद्र सिंह, कनकपुरा निवासी परमवीर और उदयपाल पाल सिंह घायल हो गए. उदयपाल की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे कावंटिया अस्पताल ले गए, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया. उसका शव कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. वह कहां का रहने वाला है. इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है.
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एक घायल ट्रॉमा सेंटर में भर्तीः उन्होंने बताया कि हादसे में घायल परमवीर की स्थिति गंभीर होने पर उसे सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. जहां उसका उपचार जारी है, जबकि, भारत सिंह, भीमसिंह और सुरेंद्र की स्थिति खतरे से बाहर है. उनका कहना है कि मृतक के बारे में जानकारी जुटाकर उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी. परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द किया जाएगा. घटना को लेकर परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.
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