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दिल्ली वेलकम अंडरपास में अनियंत्रित होकर पलटी कार, दो लोग गंभीर रूप से घायल

डीसीपी नार्थईस्ट ने दी हादसे को लेकर जानकारी: डीसीपी नार्थईस्ट राहुल अलवाल ने कहा कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि कार का स्टीयरिंग जाम हो जाने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. इसी वजह से कार अंडरपास में अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना तेज था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के वेलकम इलाके में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया. वेलकम अंडरपास में एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए. दोनों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे के बाद ठप यातायात को बहाल किया गया: घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए. वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को अंडरपास से हटाकर थाना वेलकम पहुंचाया. वाहन हटाए जाने के बाद ही यातायात को बहाल कराया गया.

डीसीपी नार्थईस्ट ने दी हादसे को लेकर जानकारी (ETV Bharat)

शुरुआती जांच में स्टीयरिंग जाम होने की वजह से हादसा: डीसीपी का मानना है कि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. फिलहाल शुरुआती जांच में स्टीयरिंग जाम होने की बात सामने आई है, लेकिन यह भी जांच का विषय है कि वाहन में कोई अन्य तकनीकी खराबी तो नहीं थी. इसके अलावा चालक की स्थिति और दुर्घटना के समय की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है.

दोनों घायलों का निजी अस्पताल में उपचार जारी: जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल दोनों घायलों का निजी अस्पताल में उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं. मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

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