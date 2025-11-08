ETV Bharat / state

सोलन में चालक को आई नींद की झपकी, सड़क पर पलटी कार, मंडी में खड्ड में पलटी सवारियों से भरी बोलेरो

मंडी/सोलन: जिला मंडी में कशोड से पंडोह की ओर आ रही एक बोलेरो टैक्सी शनिवार को बाखली खड्ड में बने वैकल्पिक मार्ग पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के समय गाड़ी में कुल छह लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जानकारी के अनुसार बोलेरो पानी के कलवर्ट से गुजर रही थी, तभी पानी का स्तर अचानक लगभग तीन फीट तक बढ़ गया. बढ़े हुए जलस्तर और फिसलन भरी सतह के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बोलेरो पानी में पलट गई.

गौरतलब है कि यह वैकल्पिक मार्ग बाखली गांव के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और सहयोग से तैयार किया था. सड़क में बाखली खड्ड के ऊपर पुल नहीं है और खड्ड से ही होकर लोग दूसरे छोर पर पहुंचते हैं. इस साल बरसात के चलते ये मार्ग अब बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है. मार्ग की खस्ता हालत के कारण वाहनों की आवाजाही जोखिमभरी हो गई है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से यहां स्थायी पुल निर्माण की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों. लोगों का कहना है कि आज तो भगवान की कृपा से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है. वहीं, एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि गाड़ी के पलटने की सूचना मिली थी. सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मंडी में खड्ड में पलटी बोलेरो (ETV Bharat)

सोलन में सड़क पर पलटी कार