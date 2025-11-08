सोलन में चालक को आई नींद की झपकी, सड़क पर पलटी कार, मंडी में खड्ड में पलटी सवारियों से भरी बोलेरो
हिमाचल के मंडी में दो सड़क हादसे पेश आए हैं. दोनों ही मामलों की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है.
मंडी/सोलन: जिला मंडी में कशोड से पंडोह की ओर आ रही एक बोलेरो टैक्सी शनिवार को बाखली खड्ड में बने वैकल्पिक मार्ग पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के समय गाड़ी में कुल छह लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. जानकारी के अनुसार बोलेरो पानी के कलवर्ट से गुजर रही थी, तभी पानी का स्तर अचानक लगभग तीन फीट तक बढ़ गया. बढ़े हुए जलस्तर और फिसलन भरी सतह के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बोलेरो पानी में पलट गई.
गौरतलब है कि यह वैकल्पिक मार्ग बाखली गांव के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत और सहयोग से तैयार किया था. सड़क में बाखली खड्ड के ऊपर पुल नहीं है और खड्ड से ही होकर लोग दूसरे छोर पर पहुंचते हैं. इस साल बरसात के चलते ये मार्ग अब बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है. मार्ग की खस्ता हालत के कारण वाहनों की आवाजाही जोखिमभरी हो गई है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से यहां स्थायी पुल निर्माण की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों. लोगों का कहना है कि आज तो भगवान की कृपा से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है. वहीं, एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि गाड़ी के पलटने की सूचना मिली थी. सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सोलन में सड़क पर पलटी कार
वहीं, शनिवार सुबह सोलन में एक कार हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई. ये हादसा एनएच-5 पर चबाघाट फ्लाईओवर सर्विस लेन में हुआ है. कार में सवार पर्यटक शिमला घूमने जा रहे थे. गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.
खंभे से टकराकर पलटी कार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार दिल्ली नंबर की थी और शिमला की ओर जा रही थी, जैसे ही ये चंबाघाट से आगे कुछ दूरी पर पहुंची, वैसे ही चालक को नींद की झपकी आने से कार सड़क के किनारे खंभे से टकरा गई और कार सड़क में ही पलट गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ट्रैफिक बाधित होने की समस्या जरूर पेश आई, लेकिन क्रेन मंगवाकर कार को मौके से हटाया गया. एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. सोलन पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और सावधानी से गाड़ी चलाएं.
