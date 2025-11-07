ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा: तीन दिन पहले खरीदी SUV मॉडिफाई करा लौटते समय पलटी, एक की मौत

लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी नेकीराम ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे. चारों घायल अलवर और जयपुर अस्पताल में भर्ती हैं. एक युवक की मौत हुई, जिसका शव लक्ष्मणगढ़ सीएचसी में रखवाया है. घायल युवक के परिजन शक्ति ने बताया कि अलवर के राजगढ़ निवासी जितेंद्र ने तीन दिन पहले ही नई एसयूवी खरीदी थी. इसे मॉडीफाई कराने के चार युवकों के साथ दिल्ली गए थे. गाड़ी का काम करा सभी देर रात राजगढ़ लौट रहे थे. इस दौरान लक्ष्मणगढ़ के निकट चैनल नंबर 122 के पास तेज धमाके के साथ कार पलटती चली गई. इससे तेज रफ्तार एसयूवी चकनाचूर हो गई.

अलवर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के पास चैनल नंबर 122 के समीप गुरुवार देर रात तेज रफ्तार एसयूवी बेकाबू होकर पलट गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार कई बार पलटी खाई. हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दो भाइयों समेत 4 युवक गंभीर घायल हैं. घटना तब हुई जब युवक तीन दिन पहले खरीदी एसयूवी को मॉडिफाई करा दिल्ली से राजगढ़ लौट रहे थे.

शक्ति ने बताया कि घटना का कारण कार का अचानक बैलेंस बिगड़ना बताया गया. घायलों में राजगढ़ निवासी धर्मेन्द्र पुत्र पप्पूराम (26), जितेंद्र पुत्र पप्पूराम, राकेश पुत्र जगदीश (21), डेनी पुत्र पप्पूराम (30) शामिल हैं. राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड निवासी कप्तान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद घायलों को एंबुलेंस से अलवर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते दो घायलों को जयपुर रेफर कर दिया. दो घायलों का अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है. घायल जितेंद्र और धर्मेंद्र भाई हैं.

कार बाजार में करता था काम: देर रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना में मृतक कप्तान सिंह कार बाजार में काम करता था. इसके चलते वह अपने दोस्त जितेंद्र की नई स्कॉर्पियो को मॉडिफाई करने उनके साथ गया था. दिल्ली से लौटते समय दुर्घटना में कप्तान की मौत हो गई.

लगातार हादसे: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे की शुरुआत के बाद से ही लगातार यह एक्सप्रेस-वे दुर्घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा. एक्सप्रेस वे पर वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हुई है. इन दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें कई बार दुर्घटनाओं का कारण नींद की झपकी आना, तेज रफ्तार होना सामने आया. हालांकि तेज रफ्तार के लिए अलवर पुलिस की ओर से एक्सप्रेस-वे पर चालान भी किए जाते हैं.